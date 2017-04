Serie A, l\'anticipo delle 12.30 : Sassuolo-Napoli finisce 2-2

REGGIO EMILIA, 23 APRILE – Termina 2-2 l’incontro delle 12.30 tra Napoli e Sassuolo. Gli uomini di Sarri falliscono, contro un ottimo avversario, l'aggancio secondo posto occupato dalla Roma e rischiano adesso di scivolare a -4 dall’accesso diretto alla Champions League.



Nella prima frazione di gara la partita è estremamente equilibrata. Gli uomini di Di Francesco mantengono infatti alta la linea del pressing , costringendo spesso la squadra partenopea a forzare la giocata ed a sbagliare. L'incontro resta su questi binari fino alla mezz’ora del primo tempo, quando Insigne scalda i guantoni a Consigli con un destro dal limite dell’area di rigore. E’ l’unico grande sussulto dei primi quarantacinque minuti, con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa lo spettacolo è decisamente migliore. Le squadre si allungano ed aumentano gli spazi. A giovarne è il Napoli, che passa al 51’ con Mertens, rapido ad incornare su un traversone di Callejon partito dalla destra dell’area di rigore emiliana. La reazione del Sassuolo non si fa tuttavia attendere. Sette minuti dopo la rete del vantaggio azzurro, Hamsik nella propria trequarti rischia un retropassaggio sul quale è lesto Berardi ad avventarsi: l’attaccante classe ‘94 salta Reina e fa 1-1.Dopo aver assorbito il colpo del pareggio, gli uomini di Sarri tornano all’attacco, ed al 64’ è sempre Mertens a sfiorare la doppietta personale da calcio piazzato: a dirgli di no soltanto la traversa. Esattamente dieci minuti dopo è l’altro attaccante del Napoli, Insigne, che si mette in proprio e calcia a giro. Il pallone tuttavia si stampa sul palo interno, con Consigli battuto. Gli azzurri continuano a provarci, ma all’80' sono i padroni di casa a trovare il 2-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione, grazie al giovane Mazzitelli che ribadisce in rete dopo una difficile parata di Reina.Sarri tenta dunque il tutto per tutto, giocando la carta Milik. E’ la mossa giusta: proprio il polacco, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, gira in porta da posizione ravvicinata il pallone del 2-2, e torna per la prima volta al goal dopo il lungo infortunio al crociato. E’ tuttavia il minuto 84, troppo tardi per il Napoli per cercare di vincere. La partita si conclude sul punteggio di 2-2, con gli azzurri che reclamano un calcio di rigore negato proprio nell’ultimo minuto di gioco.Il Napoli resta quindi a -1 dalla Roma, in attesa della sfida che vedrà i giallorossi impegnati sul campo di Pescare contro gli uomini di Zeman, domani sera alle ore 20.45.Foto: calcionews24