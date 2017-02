Serie A, Lazio - Milan 1-1. Le parate di Donnarumma e un gol di Suso regalano il pari ai rossoneri

ROMA, 14 FEBRAIO - Nel posticipo dell’Olimpico Suso agguanta la Lazio a cinque minuti dal termine con un sinistro a giro, specialità della casa. Parte subito forte la squadra di Inzaghi, chi si affida alle accelerazioni di Keita e Felipe Anderson. Nel primo tempo la pressione biancoceleste è costante.

Donnarumma è chiamato a diverse parate ma deve arrendersi sul rigore calciato da Biglia, conquistato da Immobile per un fallo di Gomez. I rossoneri provano a ripartire di tanto in tanto ma l’unica parata di Stakosha, che ha sostituito Marchetti, infortunatosi nel riscaldamento, è su un diagonale di Ocampos.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con i padroni di casa che fanno la partita e provano a sfruttare gli enormi spazi lasciati dalla difesa rossonera, con un Vangioni costantemente in difficoltà contro la velocità di Felipe Anderson. Montella prova a cambiare qualcosa, sostituendo prima l’evanescente Locatelli con Sosa, e inserendo poi Lapadula al posto di Ocampos, per dare un riferimento in avanti. Il centrocampista argentino ex Napoli ci prova su punizione ma Strakosha è attento e devia in angolo. La Lazio continua a premere ma Donanrumma è un muro invalicabile e salva anche su Immobile da pochi passi.

Al 40’ Suso riceve palla tra le linee, entra in area e fa partire un sinistro a giro sul quale il portiere della Lazio non può fare nulla. Minuti finali ancora preziosi per i rossoneri, dopo il gol vittoria di Pasalic a Bologna. Finisce 1-1 tra i rimpianti della Lazio e la soddisfazione del Milan, che torna a casa con un punto importante nonostante l’emergenza e la brutta prestazione.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine skysports.com)