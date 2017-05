Serie A, Milan - Roma 1-4. I giallorossi tornano secondi in attesa della sfida con la Juventus

MILANO, 8 MAGGIO - Grande prova di forza della Roma, che dimentica la sconfitta nel derby e si riprende il secondo posto in classifica con un netto 4-1 sul Milan. I rossoneri rimangono al sesto posto dopo la sconfitta dell’Inter e non approfittano del pareggio dell’Atalanta ad Udine. Match mai in discussione con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con Dzeko dopo otto minuti di gioco. Il bosniaco riceve palla da Salah e di prima intenzione trafigge Donnarumma.

Continua la pressione degli ospiti per il giovane portiere del Milan salva due volte, prima su Perotti e poi su Nainggolan. Al 28’ però non può nulla sul colpo di testa di Dzeko, che svetta indisturbato sugli sviluppi di un calcio d’angolo e sale a quota 27 gol nella classifica dei marcatori, allungando su Belotti. I padroni di casa non riescono proprio a reagire, con Deulofeu e Suso che non sembrano in serata e con Lapadula costretto a lottare tra Manolas e Fazio.

Nella ripresa Montella manda in campo uno degli ex del match, Bertolacci, al posto di Mati Fernandez e inverte le posizioni di Suso e Deulofeu. I giallorossi provano ad addormentare il match per conservare qualche energia e Spalletti fa entrare El Shaarawy al posto di un ottimo Perotti. Al 31’, un po’ a sorpresa, arriva la rete del Milan con Pasalic, che si fionda su un cross di Deulofeu e in tuffo di testa batte Szczesny. Per i rossoneri è solo un'illusione visto che dopo appena 2’ la Roma riporta a due i gol di vantaggio. El Shaarawy riceve palla al limite dell’area e fa partire un destro a giro che non da scampo a Donnarumma.

È il colpo del ko per il Milan, che nel finale subisce anche il quarto gol. Paletta stende in area Salah e manda De Rossi dal dischetto. Il capitano della Roma realizza come sette giorni fa contro la Lazio e firma il poker, rispondendo così al Napoli che con la vittoria sul Cagliari si era momentaneamente portato al secondo posto. I giallorossi tornano a -7 dalla Juve, prossima avversaria all’Olimpico.

A fine gara Vincenzo Montella riconosce la superiorità della Roma ma continua ad essere fiducioso per l'Europa League, ancora a portata di mano nonostante i sei punti nelle ultime sei partite. "La Roma è stata superiore al Milan, sia coi giocatori in campo sia con l’allenatore in panchina. Ci abbiamo creduto, siamo riusciti a rientrare in partita, ma per via di una disattenzione sul terzo gol loro hanno ripreso le distanze. Dobbiamo avere la spinta giusta in queste ultime tre partite per raggiungere l’Europa, a cui teniamo tantissimo, e mettere un sigillo a una stagione che ci ha visto porre delle buone basi per il futuro".

MILAN: Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni (24' st Ocampos); Pasalic, Sosa, Mati Fernandez (1' st Bertolacci); Suso, Lapadula, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Honda, Gomez, Montolivo, Gabbia, Cutrone, Bacca, Locatelli, Calabria. All.: Montella

ROMA: Szczesny; Emerson, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Paredes; Salah, Nainggolan (27' st Grenier), Perotti (15' st El Shaarawy); Dzeko (39' st Bruno Peres sv). A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Totti. All.: Spalletti

Marcatori: 8' Dzeko (R), 28' Dzeko (R), 31' st Pasalic (M), 33' st El Shaarawy, 42' st rig. De Rossi (R)



Giuseppe Sanzi

(fonte immagine espncdn.com)