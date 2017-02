Serie A, probabili formazioni e presentazione della 23ª giornata

ROMA, 4 GENNAIO – Torna in campo la Serie A, per una 23ª giornata che potrebbe rivelarsi decisiva su tre fronti della classifica. Innanzitutto lo scontro diretto a fondo classifica, tra Palermo e Crotone, potrebbe tenere a galla l’eventuale vincitrice dell’incontro, nella speranza di evitare una retrocessione che appare quasi scontata. Ma al centro del palcoscenico calcistico ci saranno due match che si prospettano non solo importanti ma anche spettacolari: Roma-Fiorentina e Juventus-Inter. Alla fine di queste due sfide potrebbero essere più chiare le ambizioni di Fiorentina e Inter in chiave europea e quanto ancora si possa ritenere aperta la questione scudetto. Ecco le partite in programma:

BOLOGNA – NAPOLI (oggi 20.45)

Dopo il pareggio interno contro il Palermo penultimo, il Napoli ha la possibilità di accorciare sulle prime con un turno che sembra favorevole, in casa del Bologna, anche se la squadra di Donadoni è in un buon momento: ha perso solo una delle ultime sei partite di campionato e nelle ultime due casalinghe non ha mai subito goal. Il Napoli ritrova Koulibaly, al rientro dalla Coppa d’Africa. Un rientro fondamentale visto che, nelle sei partite senza il centrale difensivo, il Napoli ha sempre subito goal. Il senegalese farà coppia con Albiol in difesa. Anche Diawara dovrebbe rientrare dopo l’infortunio e agirà a centrocampo con Hamsik e uno tra Zienlinski e Allan. In attacco il solito tridente Insigne-Mertens-Callejon.

MILAN – SAMPDORIA (domani 12.30)

Montella deve cercare di fermare l’emorragia di punti dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Udinese. Con gli infortuni di De Sciglio e Antonelli, il Milan sulla sinistra si affiderà all’argentino Vangioni. A centrocampo Montella probabilmente punterà su Sosa e Pasalic, mentre in attacco il tridente Bacca, Suso e il nuovo arrivato Deulofeu. Per la Samp dovrebbe essere confermata la formazione che ha battuto la Roma domenica scorsa.



ATALANTA – CAGLIARI

La sorpresa del campionato, l’Atalanta di Gasperini, sarà impegnata in casa contro un Cagliari che sembra abbastanza tranquillo in chiave retrocessione. Gasperini si affiderà in attacco ai soliti Petagna e Gomez supportati dal giovanissimo centrocampo formato da Conti, Kessie, Freuler e Spinazzola. Il Cagliari probabilmente schiererà la formazione tipo, con un 4-1-4-1 con Isla, Di Gennaro, Barella e Sau a supporto di Borriello, già in doppia cifra nella classifica marcatori.



CHIEVO – UDINESE

Se il Chievo dovesse riuscire a vincere in casa contro l’Udinese sarebbe la vittoria numero 100 in Serie A, un traguardo che i veneti vorranno raggiungere nonostante la buonissima posizione in campionato gli permetta grande tranquillità. Il Chievo schiererà il 4-3-1-2, con Birsa a sostegno delle due punte Inglese e Meggiorini. 4-3-3 per l’Udinese, reduce dalla vittoria interna con il Milan, che punterà sulla stessa formazione di domenica scorsa, fatta eccezione per Fofana che sostituirà Faraoni sulla destra.

EMPOLI – TORINO

Non dovrebbero esserci soprese nelle formazioni di Empoli e Torino. Martusciello però sembra ancora indeciso in attacco. Il ballottaggio è tra Marilungo e il veterano Maccarone. L’unico dubbio per Mihaijlovic invece è in difesa, tra Moretti – che appare favorito – e l’ex Roma Castan.

GENOA – SASSUOLO

In campo il neo-acquisto Palladino per il Genoa, nel tridente offensivo con Pandev e Simeone, autore di un campionato eccezionale fino a questo momento. A centrocampo ballottaggio tra Veloso e Cataldi. Il Sassuolo cercherà di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta con la Juve. Di Francesco probabilmente inserirà Ragusa come terzo attaccante al posto di Politano.

PESCARA – LAZIO

Il Pescara dovrà fare a meno dei veterani del gruppo, vale a dire Gilardino, Bovo e Campagnaro. Oddo schiererà Stendardo, Coda, Zampano, Gyomber e Biraghi in difesa. Bahebeck unica punta. Non cambia formazione Inzaghi, che punta ancora sul tridente Anderson, Immobile e Lulic. A destra in difesa ballottaggio tra Basta e Patric.



PALERMO – CROTONE

Il Crotone sostituirà Palladino – andato al Genoa – con Trotta, mentre il Palermo dovrà fare a meno di Goldaniga e Rodriguez che sono diffidati. In avanti ballottaggio tra Diamanti e Embalo, che sembra favorito.

JUVENTUS – INTER (domani 20.45)

Tenta ancora la formazione “tutto spettacolo” Max Allegri per la sua Juve, schierando il 4-2-3-1 che sembra avergli permesso di trovare un equilibrio sia in fase difensiva che offensiva. Il quarto a destra in difesa sarà Lichsteiner, appena reinserito anche nella lista Champions al posto di Hernanes. A centrocampo sarà ballottaggio tra Khedira e Marchisio, pienamente recuperato dall’affaticamento muscolare. Davanti i soliti Cuadrado, Dybala e Mandukic con Higuain prima punta. Modulo speculare per l’Inter, con Candreva, Brozovic e Perisic dietro Icardi. Sarà una sfida tra capocannonieri, visto che Icardi e Higuain sono in cima alla classifica marcatori con 15 goal a testa.

ROMA - FIORENTINA (martedì 20.45)

La Roma proverà a riscattare la sconfitta contro la Samp tornando all’Olimpico con la stessa difesa che si era dimostrata granitica prima dell’ultima giornata, con Manolas che riprende il suo posto da titolare. Strootman, De Rossi e Emerson a centrocampo, mentre Nainggolan e El Shaarawy agiranno dietro a Dzeko. I viola punteranno sul 3-4-2-1 con Bernardeschi e Borja Valero dietro a Kalinic.



CLASSIFICA SERIE A

JUVENTUS 51, ROMA 47, NAPOLI 45, INTER 42, LAZIO 40, ATALANTA 39, MILAN 37, FIORENTINA 37, TORINO 31, UDINESE 28, CHIEVO 28, BOLOGNA 27, SAMPDORIA 27, CAGLIARI 27, GENOA 25, SASSUOLO 24, EMPOLI 21, CROTONE 13, PALERMO 11, PESCARA 9