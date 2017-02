Serie A, probabili formazioni e presentazione della 24ª giornata

CATANZARO, 9 FEBBRAIO - Si torna subito in campo con il Napoli che prova a battere il Genoa senza pensare alla sfida contro il Real Madrid. La Juventus vuole mantenere il vantaggio ma se la vedrà con un Cagliari pronto a dare filo da torcere. L'Inter vuole dimenticare le polemiche contro l'Empoli mentre la Roma va a Crotone per tenere il passo della capolista.

NAPOLI – GENOA. Sarà il Napoli la prima squadra a scendere in campo per la 24ª giornata di campionato. La Maurizio Sarri anticipa al venerdì in vista dell’attesissima sfida del Bernabeu contro il Real. L’ex tecnico dell’Empoli però non vuole distrazione e chiede massima concentrazione per un match che potrebbe riservare qualche sorpresa. Sull’out di destra, senza gli squalificati Hysaj e Callejon toccherà a Maggio e uno tra Pavoletti e Giaccherini. A centrocampo Zielinski favorito su Allan. Juric va al San Paolo per giocarsela con il tridente formato da Palladino, Pandev e Simeone.

FIORENTINA – UDINESE. Dopo la batosta di Roma la Fiorentina prova a riscattarsi nel match casalingo contro l’Udinese. Sanchez è out per squalifica, dovrebbe sostituirlo con Tomovic. Ancora in forte dubbio Kalinic che potrebbe lasciare spazio a Babacar per la seconda partita consecutiva. Ospiti con Badu, al rientro dalla Coppa d'Africa. A destra ballottaggio Widmer-Angella mentre in attacco ci saranno Zapata e Thereau.

CROTONE – ROMA. Dopo l’entusiasmo della sfida alla Juventus il Crotone è alla ricerca di punti salvezza, ormai parecchio difficile, nel lunch match contro la Roma. I rossoblu provano lo sgambetto alla rivale numero uno dei bianconeri con la coppia Falcinelli-Trotta. Dall’altra parta Spalletti ritrova Salah mentre è ancora in dubbio Perotti.

TORINO – PESCARA. Nonostante le diverse posizioni in classifica si tratta di due squadre in crisi. Senza Valdifiori, Mihajlovic dovrebbe dare una maglia da titolare a Lukic. Davanti Belotti con Iago Falque e Ljajic. Gli ospiti ritrovano l’eperienza di Campagnaro ma non quella di Gilardino, ancora out.

SASSUOLO – CHIEVO. Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Defrel in attacco. Spazio al tridente con Matri, Berardi e uno tra Politano e Ragusa. Gialloblu senza capitan Pellissier, e con la coppia Inglese-Meggiorini.

INTER - EMPOLI. Dopo la sconfitta, seguita dall’accesa polemica su Rizzoli, Pioli deve fare a meno di tre pedine importanti come Perisi, Icardi e Brozovic. Per i primi due si aspetterà il ricorso al giudice sportivo mentre il centrocampista croato starà fuori almeno due settimane. In attacco dovrebbero trovare spazio Palacio ed Eder. Toscani con El Kaddouri alle spalle di Marilungo e Mchedlidze.

PALERMO – ATALANTA. Lopez insegue il terzo risultato utile consecutivo con il tridente Embalo, Nestorovski e Trajkovski. A centrocampo ballottaggio tra Chochev e Gazzi. Ospiti con Conti e Spinazzola sulle corsie esterne. In attacco ecco Gomez e Petagna.

SAMPDORIA – BOLOGNA. Nel match delle 18 chance dal 1’ per Bereszynski. Sulla mediana spazio a Barreto, Praet, Torreira. In attacco Muriel con uno tra Quagliarella e Shick. Dopo le due brutte, e differenti, sconfitte contro Napoli e Milan, Donandoni vuole una prova d’orgoglio dai suoi. Rossoblu con Da Costa al posto di Mirante in porta.

CAGLIARI – JUVENTUS. Il Cagliari prova a fermare la capolista ma potrebbe rinunciare a Borriello e Sau. Rastelli potrebbe convocare Ibarbo. Dopo la vittoria di Crotone, Allegri ritrova dal 1’ Pjanic, Cuadrado e Chiellini.

LAZIO – MILAN. Padroni di casa con la possibilità di allungare su una diretta avversaria per un posto in Europa. Inzaghi punta sul tridente Keita, Immobile e Anderson. A centrocampo confermato Biglia in regia con Parolo e Milinkovic-Savic.

Per Montella è emergenza in difesa: Paletta è qualificato mentre Romagnoli, De Sciglio e Antonelli sono infortunati. Certa la coppia Gomez-Zapata al centro, con Abate e Vangioni terzini. Davanti Suso, Bacca e Deulofeu.

Programma 24ª giornata Napoli Genoa Venerdì 20.45 Fiorentina Udinese Sabato 20.45 Crotone Roma Domenica 12.30 Torino Pescara " 15.00 Sassuolo Chievo " 15.00 Inter Empoli " 15.00 Palermo Atalanta " 15.00 Sampdoria Bologna " 18.00 Cagliari Juventus " 20.45 Lazio Milan Lunedì 20.45

Giuseppe Sanzi