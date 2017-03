Serie A, probabili formazioni e presentazione della 27ª giornata

CATANZARO, 3 MARZO - Turno molto importante per Roma e Napoli. i giallorossi provano a rimanere in scia della Juventus mentre la squadra di Sarri cerca il riscatto. Il Milan vuole i tre punti per non pensare all'ennesimo slittamento del closing. Inter sul difficile campo del Cagliari mentre l'Atalanta prova ad aliminare dalla corsa per l'Europa la Fiorentina.

ROMA – NAPOLI. Ultima chiamata per la squadra di Sarri, reduce da due sconfitte consecutive. I partenopei si giocano probabilmente le ultime chance di secondo posto, che in caso di sconfitta li vedrebbe a -8 proprio dai giallorossi. La Roma dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia vuole proseguire l’inseguimento alla Juventus. Spalletti potrebbe far rifiatare qualcuno apparso stanco nella sfida con i biancocelesti. Dovrebbe recuperare Nainggolan, vittima di una botta, mentre Perotti insidia Salah per far coppia con Dzeko. Ospiti con Mertens favorito su Milik per comporre il tridente e mettere in difficoltà i tre centrali della Roma.

SAMPDORIA – PESCARA. Giampaolo con Muriel e Torreira dal 1’ rispetto alla trasferta di Empoli. Zeman conferma il tridente Caprari-Cerri-Benali, con Gilardino che dovrebbe recuperare solo per la panchina.

MILAN – CHIEVO. Montella non vuole pensare all’ennesimo rinvio della cessione societaria e cerca tre punti importanti per rilanciare le ambizioni europee. Rossoneri senza Abate e con il rientro di Locatelli in mezzo al campo. Maran prova a recuperare Inglese mentre a centrocampo mancherà Hetemaj per squalific; al suo posto Radovanovic.

ATALANTA – FIORENTINA. Dopo la splendida vittoria di Napoli la squadra di Gasperini vuole continuare a stupire battendo una squadra in crisi come la Fiorentina. La squadra di Paulo Sousa infatti viene dal pareggio interno contro il Torino, che ha aumentato il malumore di tifosi e società. Padroni di casa senza lo squalificato Kessie mentre la squadra viola prova a recuperare Bernardeschi e Ilicic. Davanti conferma per Kalinic.

CAGLIARI – INTER. La squadra di Rastelli cerca la vittoria di prestigio come all’andata contro i nerazzurri. Borriello resta in dubbio ma potrebbe farcela e affiancare Sau davanti con Joao Pedro a supporto. Pioli pensa a Banega, che prenderà il posto di Brozovic mentre sembra a rischio anche la presenza di Joao Mario. In difesa rientra Miranda.

CROTONE – SASSUOLO. Calabresi con un solo risultato a disposizione. La squadra di Nicola deve conquistare a tutti i costi tre punti per mantenere accesa la fiammella della speranza e provare ad accorciare sull’Empoli. Neroverdi senza Defrel, infortunato, mentre potrebbe rivedersi tra i titolari Simone Missiroli.

EMPOLI – GENOA. Rossoblu impegnati nella trasferta toscana con un occhio al derby di sabato prossimo. Mandorlini potrebbe far riposare Burdisso e Laxalt, diffidati, ma deve tener conto anche di Izzo dopo la richiesta di sei anni di squalifica della procura Federale. Martusciello dovrebbe affidarsi alla coppia Maccarone-Pucciarelli davanti con El Kaddouri alle spalle.

UDINESE – JUVENTUS. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli la Juventus prova ad approfittare della sfida tra partenopei e Roma per provare ad allungare. Allegri dovrebbe cambiare diversi uomini con Dani Alves e Rugani candidati per una maglia da titolare. Potrebbero rifiatare anche Pjanic e Higuain con Rincon e Pjaca a sostituirli. Padroni di casa con Thereau e Zapata davanti ma non è escluso che il francese venga tenuto a riposo per infoltire il centrocampo.

TORINO – PALERMO. Dopo la rimonta di Firenze i granata vogliono tornare alla vittoria. Formazione di Mihajlovic praticamente fatta con Zappacosta e Barreca larghi, Rossettini, Moretti al centro. Unico ballottaggio quello tra Lukic e Valdifiori in regia. Belotti intoccabile davanti. Rosanero con il recuperato Nestorovski davanti.

BOLOGNA – LAZIO. Chiudono il programma Bologna e Lazio. La squadra di Donadoni è reduce dal pareggio contro il Genoa mentre i biancocelesti vengono da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Rossoblu con Verdi, Destro e uno tra Di Francesco e Krejci davanti. Ospiti ancora privi di Marchetti, che ha saltato anche l’ultimo allenamento. Rientra Biglia dopo la squalifica mentre davanti Keita insidia Felipe Anderson.

Programma 27ª giornata Roma Napoli Sabato 15.00 Sampdoria Pescara " 18.00 Milan Chievo " 20.45 Atalanta Fiorentina Domenica 12.30 Crotone Sassuolo " 15.00 Cagliari Inter " 15.00 Torino Palermo " 15.00 Empoli Genoa " 15.00 Udinese Juventus " 15.00 Bologna Lazio " 20.45

Giuseppe Sanzi