Serie A, probabili formazioni e presentazione della 28ª giornata

CATANZARO, 9 MARZO - La ventottesima giornata di campionato si apre con il big match tra Juventus e Milan. Sabato attesa per il “Derby della Lanterna”, con la Sampdoria che proverà a vincere due stracittadine nella stessa stagione, cosa che non accade da cinquant’anni. Domenica sfida dal sapore d’Europa tra Inter e Atalanta mentre la Roma prova a ripartire nel posticipo contro il Palermo del neo presidente Baccaglini. Chiudono Lazio e Torino nel Monday night dell’Olimpico.

JUVENTUS – MILAN. Qualche dubbio per i due allenatori, con Allegri che deve rinunciare a Cuadrado e potrebbe optare per un centrocampo a tre con Marchisio regista. In difesa Benatia in vantaggio su Rugani e Barzagli per far coppia con Bonucci. Tra i rossoneri quasi certa l’assenza del match winner dell’andata. Locatelli ha la febbre e dovrebbe saltare la trasferta di Torino. Al centro della difesa probabile coppia Paletta-Romagnoli con Vangioni e De Sciglio terzini. Confermato il tridente con Suso, Bacca e Deulofeu.

GENOA – SAMPDORIA. Tra i rossoblu Mandorlini potrebbe dare una chance dal 1’ a Ntcham al posto di Rigoni. Davanti Simeone e Pinilla. Dall’altra parte due dubbi per Giampaolo: il primo è Barreto, che ha un problemino fisico e potrebbe essere sostituito da Linetty mentre ballottaggio a sinistra tra Regini e Pavlovic.

SASSUOLO – BOLOGNA. Di Francesco recupera Paolo Cannavaro, che farà coppia con Acerbi al centro della difesa. Difficilmente ci sarà Defrel mentre Politano è in vantaggio su Ragusa. Il Bologna prova a scacciare la crisi nel derby emiliano ma lo dovrà fare senza l’apporto dei suoi tifosi, che diserteranno la trasferta del Mapei Stadium per protesta.

INTER – ATALANTA. Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Perisic, Candreva e Banega alle spalle di Icardi. In difesa Miranda e Medel. A centrocampo ballottaggio tra Kondogbia e Brozovic. Nell’Atalanta torna Kessie dopo la squalifica e in difesa Zukanovic prende il posto dello squalificato Masiello. Petagna e Gomez davanti, con Kurtic a supporto.

CHIEVO – EMPOLI. Gialloblu reduci dalla sconfitta contro il Milan e desiderosi di riscatto. In attacco ballottaggio tra Birsa e Meggiorini, ma non è escluso possano giocare insieme in un tridente con Inglese. A centrocampo spazio ad Hetemaj e De Guzman.Toscani ancora senza Mchedlidze mentre in difesa Bellusci è alle prese con qualche guaio muscolare.

NAPOLI – CROTONE. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid il Napoli vuole ripartire e superare la Roma in attesa del posticipo. Sarri pensa a far risposare qualche giocatore apparso sottotono nelle ultime uscite. In difesa potrebbe star fuori Albiol mentre a centrocampo Rog insidia Hamsik. Davanti Milik prende il posto di Insigne con Mertens largo. Calabresi senza gli squalificati Rosi e Ceccherini. In attacco Acosty e Stoian con Falcinelli.

FIORENTINA – CAGLIARI. Bernardeschi sembra recuperato e torna titolare mentre Paulo Sousa ha il dubbio tra Saponara e Badelj. Davanti Kalinic con Babacar ancora in panchina. Nel Cagliari dubbio tra Gabriel e Rafael, con il primo che potrebbe pagare le troppe incertezze del match contro l’Inter. Ipotesi unica punta con il solo Borriello davanti.

PESCARA – UDINESE. Abruzzesi senza Gilardino, Campagnaro e Bahebeck. L’Udinese dopo il pareggio contro la Juventus recupera Thereau, che non è ancora al top. Qualche problema per Felipe con Heurtaux in preallarme.

PALERMO – ROMA. Dopo le ultime due sconfitte con Lazio e Napoli, la Roma vuole sfruttare la trasferta di Palermo per tornare alla vittoria. Probabile ballottaggio a centrocampo tra De Rossi e Paredes mentre in attacco Perotti è in vantaggio su Salah per affiancare Edin Dzeko. Padroni di casa con Morganella al posto dello squalificato Rispoli.

LAZIO – TORINO. Tra i biancocelesti dovrebbe rivedersi Marchetti dal 1’. A centrocampo è in dubbio Lucas Biglia, uscito malconcio dalla sfida di Bologna. Davanti ancora Immobile. Mihajlovic riavrà Castan, che è in ballottaggio con Moretti. A centrocampo rientra Benassi dopo la squalifica.

Giuseppe Sanzi