Serie A, probabili formazioni e presentazione della 29ª giornata

CATANZARO, 17 MARZO - Juventus e Roma ripartono dopo la settima di coppa con umori decisamente differenti. I bianconeri festeggiano la qualificazione ai quarti di finale anche se l’urna di Nyon ha consegnato alla squadra di Allegri il Barcellona. Per la Roma tanta delusione dopo l’eliminazione contro il Lione. Sarri torna ad Empoli da avversario per la seconda volta mentre l’Inter sfida il Torino di Mihajlovic.

TORINO – INTER. I nerazzurri si presentano all’Olimpico per la terza gara di fila con la stessa formazione. Banega confermato alle spalle di Icardi dopo la tripletta all’Atalanta mentre Kondogbia e Gagliardini comporranno ancora la cerniera di centrocampo. Tra i granata si riprende una maglia da titolare Iago Falque, pronto a ispirare Belotti nella sfida tra bomber con il numero nove argentino dell’Inter,

MILAN – GENOA. Il Milan prova a ripartire per dimenticare le polemiche che hanno seguito la sconfitta contro la Juventus. Montella deve fare a meno di Bacca, squalificato, che sarà sostituito da Lapadula. In difesa, senza Romagnoli, tocca a De Sciglio, Zapata, Paletta e Vangioni. Ospiti in crisi dopo la sconfitta nel derby. Mandorlini pensa di rilanciare l’ex del match, Tarrabt, insieme a Simeone e Lazovic.

EMPOLI – NAPOLI. Sarri torna ad Empoli con il tridente leggero formato da Callejon, Mertens e Insigne. Jorginho confermato in regia con Hamsik gioca e Zielinski ai lati. Dall’altra parte Martusciello ha il dubbio in attacco tra Marilungo e Maccarone con El Kaddouri a supporto.

ATALANTA – PESCARA. La squadra di Gasperini vuole cancellare i sette gol subiti dall’Inter e cerca una grande prestazione contro l’ultima in classifica. Tra i nerazzurri in dubbio Kessie che non si è allenato mentre Zeman si presenta con il tridente offensivo formato da Benali, Cerri e Mitrita.

CAGLIARI – LAZIO. Biancocelesti attesi dalla prova di Cagliari. Inzaghi dovrebbe recuperare Biglia mentre De Vrij potrebbe essere preservato. A centrocampo, senza lo squalificato Milinkovic, ci sarà Lulic. Keita verso una maglia dal primo minuto. Sardi senza Borriello, in attacco tocca a Sau dal 1’.

SAMPDORIA – JUVENTUS. Giampaolo si affida a Puggioni in porta al posto dello squalificato. Coppia d'attacco Muriel-Quagliarella nonostante l’italiano non sia al 100%.

Bianconeri con Mandzukic, Dybala, Cuadrado e Higuain di nuovo insieme dal 1’ in campionato dopo la squalifica del colombiano. A centrocampo tocca a Pjanic mentre in difesa dovrebbe rivedersi Barzagli.

BOLOGNA – CHIEVO. Padroni di casa con Mbaye che sostituisce lo squalificato Masina. Di Francesco si gioca una maglia nel tridente d'attacco con Krejci.

Maran ha il dubbio Meggiorini-Pellissier in attacco, con il primo favorito per far coppia con Inglese.

CROTONE – FIORENTINA. Nicola potrebbe affidarsi a Trotta insieme a Falcinelli davanti con Tonev in panchina. Nella Fiorentina Paulo Sousa non dovrebbe cambiare il 3-4-2-1 con Chiesa esterno destro. Saponara e Bernardeschi alle spalle di Kalinic.

UDINESE – PALERMO. Delneri lancia Scuffet tra i pali al posto dell’infortunato Karnezis.Tridente con De Paul, Zapata e Thereau. Rosanero con Diamanti dal 1’ per giostrare alle spalle di Nestorovski insieme a Balogh e Sallai.

ROMA – SASSUOLO. Probabile turnover per Spalletti dopo l’eliminazione dall’Europa League. Torna Szczesny in porta, così come Emerson e Perotti. Di Francesco, in crisi di gol, ritrova Defrel, che comporrà il tridente insieme a Berardi e Politano.

Programma 29ª giornata Torino Inter Sabato 18.00 Milan Genoa " 20.45 Empoli Napoli Domenica 12.30 Crotone Fiorentina " 15.00 Sampdoria Juventus " 15.00 Cagliari Lazio " 15.00 Atalanta Pescara " 15.00 Bologna Chievo " 15.00 Udinese Palermo " 15.00 Roma Sassuolo " 15.00

Giuseppe Sanzi