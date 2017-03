Serie A, probabili formazioni e presentazione della 30Âª giornata

CATANZARO, 31 MARZO - Dopo due settimane senza campionato a causa della sosta per le nazionali, si torna in campo per la 30ª giornata di Serie A. Si parte sabato con Sassuolo-Lazio e Roma-Empoli, e si chiuderà con il monday night tra Inter e Sampdoria. Occhi puntati sul big match tra Napoli e Juventus.

SASSUOLO – LAZIO – sabato ore 18. L’unico ballottaggio è tra Politano e Ragusa in attacco mentre è in dubbio Mazzitelli. Tra i biancocelesti De Vrij è alle prese con una botta alla tibia rimediata in nazionale e così Inzaghi potrebbe escluderlo in vista del derby di Coppa Italia. Tra i pali ancora Strakosha.

ROMA – EMPOLI – sabato ore 20.45. Senza Strootman e De Rossi a centrocampo, Spalletti si affiderà a Paredes e Grenier a centrocampo. In attacco ballottaggio tra Dzeko e Perotti con El Shaarawy dal 1’ se dovesse spuntarla l’argentino. Tra i toscani in attacco è probabile la presenza di Maccarone.

TORINO – UDINESE – domenica ore 12.30. Mihajlovic ha l’imbarazzo della scelta con tutta la rosa a disposizione. In difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Castan. Bianconeri ancora privi Karnezis: tra i pali confermato Scuffet. Delneri dovrà rinunciare anche a Thereau, in attacco.

CHIEVO – CROTONE – domenica ore 15. Calabresi senza Dos Santos mentre Ceccherini ha svolto un lavoro differenziato ed è ancora in dubbio. In attacco probabile coppia Trotta - Falcinelli. Padroni di casa

FIORENTINA – BOLOGNA – Sousa fa spera di recuperare Federico Bernardeschi anche se le possibilità che possa farcela sono ridotte al minimo. Tello candidato a sostituirlo. Rossoblu con Verdi davanti, dopo l’esordio in Nazionale maggiore.

PALERMO – CAGLIARI – domenica ore 15. Lopez recupera capitan Rispoli, che dovrebbe partire dal 1’. Senza lo squalificato Diamanti spazio a Bruno Henrique. Rastelli con il dubbio tra Sau e Borriello davanti, anche se non è escluso possano giocare insieme.

GENOA – ATALANTA – domenica ore 15. Mandorlini potrebbe ritrovare Veloso, out da un mese e mezzo. Pinilla non al meglio dopo un accenno di tendinite ma sarà in campo. Ospiti con quasi tutti a disposizione. L’unico assente tra i ragazzi di Gasperini dovrebbe essere Dramé. Ottimismo per Conti e Caldara.

PESCARA – MILAN – domenica ore 15. Padroni di casa che dovrebbero recuperare Caprari mentre Coda, Gilardino e Pepe proseguono il percorso di recupero. Montella potrà contare sui rientranti Bacca, Romagnoli e Sosa. Suso non ancora al meglio non verrà rischiato: al suo posto ancora Ocampos.

NAPOLI – JUVENTUS – domenica ore 20.45. Buone notizie per Sarri, che avrà a disposizione Reina e Hamsik, entrambi alle prese con problemi muscolari. Il tridente sarà quello leggero con Mertens, Callejon e Insigne. Brutte notizie invece per Allegri che perde per il resto della stagione Pjaca, e potrebbe dover fare a meno anche di Mario Mandzukic: il croato si è allenato a parte per via di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Il tecnico livornese potrebbe cambiare modulo visto che anche Dybala non è al meglio.

INTER – SAMPDORIA – lunedì ore 15. Pioli potrà contare su Icardi e Brozovic, acciaccati. A centrocampo solito ballottaggio tra Banega e Joao Mario con il secondo favorito. Blucerchiati privi di Muriel, out per infortunio muscolare, mentre Schick dovrebbe recuperare. Se anche l’attaccante il ceco non dovesse farcela, spazio a Quagliarella-Budimir.



Giuseppe Sanzi