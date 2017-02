Serie A, risultati e classifiche della 26° giornata

MILANO, 26 FEBBRAIO - La 26° giornata del campionato italiano volge al termine, prima delle ultime due grandi sfide nei posticipi di stasera e domani, con il clou Inter-Roma al ‘Meazza’ delle 20.45. La giornata di oggi non riserva grandissime sorprese, con le vittorie pomeridiane di Milan e Lazio che avvicinano l’Europa (ed il terzo posto?) a seguito dell’inaspettato tonfo casalingo del Napoli di Sarri contro la favola Atalanta (0-2 nell’anticipo delle 18 di ieri).

Partendo dal vertice, nessuna sorpresa per la capolista Juventus, con il comodo successo casalingo ai danni dell’Empoli nell’anticipo di ieri sera. 2-0 il punteggio per gli uomini di Allegri e momentaneo +10 sulla Roma di Spalletti, impegnata stasera nella delicatissima trasferta di Milano contro l’Inter di Pioli (9 successi nelle ultime 10 gare). Se ne vedranno delle belle, in una gara che potrebbe indirizzare il corso del campionato. Una vittoria nerazzurra porrebbe di fatto fine alla lotta scudetto, riaprendo quella per il secondo posto e per l’Europa che conta. Una vittoria dei giallorossi rallenterebbe bruscamente i piani nerazzurri d’Europa, considerato i successi di Lazio e Atalanta, rispettivamente a 4 e a 3 punti dal terzo posto del Napoli.

La lotta europea prosegue con il successo preziosissimo del Milan di Montella a Reggio Emilia contro il Sassuolo: al Mapei Stadium è 0-1 il punteggio, con il ritorno al gol di Carlos Bacca. Punti pesantissimi e iniezione di fiducia in vista delle ultime dieci gare. Alla Lazio basta invece un rigore di Immobile per sbarazzarsi dell’Udinese, nell’impegno casalingo all’Olimpico.

In coda, perdono le ultime tre della classe, affievolendo ancor più le ormai residue speranze di salvezza: nulla da fare per il Pescara di Zeman a Verona, dopo l’exploit ed il pokerissimo contro il Genoa. A Verona il Chievo infligge un 2-0, mentre è tonfo interno per la penultima Crotone (1-2). Punticino inutile per il Palermo al Renzo Barbera, con l’1-1 contro la Sampdoria. Con la salvezza lontana ad 8 punti. Chiude la giornata la sfida tra Fiorentina-Torino, nel posticipo di lunedì.

26° giornata, risultati:

Napoli-Atalanta 0-2

Juventus-Empoli 2-0

Palermo-Sampdoria 1-1

Chievo-Pescara 2-0

Crotone-Cagliari 1-2

Genoa-Bologna 1-1

Lazio-Udinese 1-0

Inter-Roma 20.45

Fiorentina-Torino 27/2 20.45

Classifica: Juventus 66, Roma 56, Napoli 54, Atalanta 51, Lazio 50, Inter 48, Milan 47, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 35, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12

foto da: legaseriea.it

Cosimo Cataleta