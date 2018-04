Serie A, Spal-Roma 0-3: giallorossi a +4 sull\'Inter

ROMA, 21 APRILE – Termina 3-0 per la Roma a Ferrara il primo anticipo della 34/a giornata di campionato. La squadra di casa parte con un 3-5-2 con davanti Antenucci e Paloschi. Di Francesco schiera invece un 4-3-2-1 con l’esordio del terzino argentino Jonathan Silva e con El Shaarawy e Nainggolan dietro a Patrick Schick. Arbitra Paolo Tagliavento.

Per la prima mezz’ora le squadre si sono studiate, con ritmi bassi dovuti anche al caldo. Poi la Roma prende coraggio prima con due conclusioni di El Shaarawy e poco più tardi arriva l’autogol di Vicari nel tentativo di anticipare Strootman in seguito al cross rasoterra di Lorenzo Pellegrini. Dopo soli sette minuti del secondo tempo arriva il raddoppio: Nainggolan infila il giovane portiere Meret con un diagonale che finisce all’angolino. Arriva anche la prima firma in campionato per Patrick Schick, giovane talento arrivato nella capitale in estate per 42 milioni con un colpo di testa al 60’ ancora una volta su cross di Pellegrini.

La SPAL si ferma a quota 29 punti a solo un punto dalla zona retrocessione e potrà esser scavalcato domani dal Crotone che sfiderà l’Udinese. La Roma allunga così in campionato a +4 sull’Inter che domani giocherà in casa del Chievo e a +3 dalla Lazio, che invece ospiterà la Sampdoria. E ora è attesa a Liverpool per l’andata della semifinale di Champions League.

Marcatori: 33’ pt: Vicari (aut.), 7’ st: Nainggolan (R), 15’ st: Schick (R). Ammonizioni: Vicari (S), Strootman (R), Everton Luiz (S), Schiattarella (S), Grassi (S).

Federico De Simone