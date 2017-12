Serie A, tutto pronto per la sfida scudetto tra Napoli e Juve

NAPOLI, 1 DICEMBRE – Manca ormai pochissimo alla sfida-scudetto tra Napoli e Juventus, che andrà in scena oggi, alle ore 20,45, allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. Solo quattro lunghezze separano gli uomini di Sarri (attualmente in vetta alla classifica con 38 punti) dai bianconeri, fermi a quota 34. Una vittoria potrebbe rappresentare, Inter permettendo, un primo tentativo di fuga degli azzurri. Tre punti della Juve, invece, renderebbero ancora più incerta ed equilibrata la lotta al titolo.

QUI NAPOLI – Fuori i lungodegenti Milik e Ghoulam, l’unico dubbio di formazione per Maurizio Sarri è quello legato ai terzini: è ancora da chiarire se Mario Rui sarà o meno tra gli undici titolari. Nel caso in cui il portoghese non recuperi in tempo per stasera, toccherà ad Hysaj sostituirlo sulla sinistra, con Christian Maggio schierato a destra. Confermato, in blocco, il resto della formazione-tipo, con Hamsik, Jorginho ed Allan a comporre la linea mediana, ed i tre tenori (Insigne, Mertens e Callejon) in attacco.

QUI JUVENTUS – Gonzalo Higuain ha recuperato, è questa la principale notizia dalle fila bianconere. Operato in settimana alla mano, il Pipita, grandissimo ex della partita, sarà probabilmente impiegato dal primo minuto alla guida dell’attacco di Allegri.

Per un Higuain che torna, c’è un Mandzukic che va: il croato sarà out (insieme a Howedes) per infortunio. Restano tanti, dunque, i dubbi di formazione per la Juventus. Se è certa la presenza di Benatia e Chiellini dietro, così come quella di Khedira e Pjanic in mezzo al campo, altrettanto non si può dire per Cuadrado. Con il colombiano dal primo minuto Allegri schiererebbe probabilmente un 4-2-3-1 con lui, Dybala e Costa alle spalle del Pipita. Se l’ex Fiorentina e Chelsea non dovesse farcela, avrebbe invece spazio De Sciglio, per un 3-4-2-1 maggiormente difensivo.

Il campionato è ancora lungo, e dalle parole degli allenatori quella di oggi sembrerebbe essere una sfida non decisiva. In conferenza, Allegri ha scaricato tutta la pressione sul Napoli, definendolo il favorito per la conquista del titolo e sottolineando di avere a disposizione due risultati su tre (solo la sconfitta condannerebbe la Juve ad un pesante -7). Anche da Castelvolturno filtra (un’ostentata?) tranquillità: ad oltre venti partite dal traguardo, la corsa è ancora apertissima.

Paolo Fernandes

Foto: tuttosport.com