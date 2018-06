Serie Aon: Ed Ã¨ ancora Ecosistem Catanzaro! Dopo il filotto in Sardegna, ecco il 4Â° successo di fila

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 15 GIUGNO - Ecosistem Cz centra il quarto successo di fila

S.C PALAZZOLO – ECOSISTEM CATANZARO 2-3 (1-1; 0-0; 1-2)

Palazzolo: Vitale, Caruso, Filetti, Fazio, Mongelli, Randis, Papaserio, Sciacca, Juninho, Rutai, Spadaro, Mongelli, D’Amico, Campanella, Federici, Sousa, Virgilio. All: Lumia

Ecosistem Catanzaro: Piazza, Galeano, Staffa, Morabito, Miceli, Makelele, Scalese, Bassi De Masi, Mascaro, Scalese, Errigo, Matatia, Percia Montani, Bibichè. All: Aloi

Arbitri: Matticoli (Isernia), Innaurato (Lanciano), Vitucci (Sulmona)

Reti: 3’ pt Galeano (EC), 11’ pt Mongelli (P), 2’ tt Bassi De Masi (EC), 5’ tt Percia Montani (EC), 9’ tt Papaserio (P).

Ed è ancora Ecosistem Catanzaro! Dopo il filotto di vittorie ottenute in Sardegna arriva anche il quarto squillo e ancora una volta di misura. La “vittima” di turno è stata questa volta il Palazzolo, comunque in gara fino al triplice fischio. Entusiasmo in casa giallorossa e consapevolezza dei propri mezzi. In gol Galeano direttamente dalla propria porta, il solito Bassi De Masi e Percia Montani. In campo anche il talentuoso Miceli e tanta qualità generale al servizio di un gruppo coeso. Il Palazzolo ha affrontato il match in modo ordinato e volitivo andando in rete con Mongelli e Papaserio, scontrandosi però la solidità del pacchetto arretrato calabrese. Vittoria per 3-2, momentanea vetta del girone B e un morale alle stelle.Sabato 16 GiugnoOre 13.30 Vastese - LazioOre 16.00 Lamezia Terme - TerracinaOre 17.15 Domusbet Catania - NapoliOre 18.30 Happy Car Samb - PisaDomenica 17 GiugnoOre 17.15 Pisa - RomagnaOre 18.30 Noname Nettuno - Happy Car SambOre 10.45 Terracina - Ecosistem CatanzaroOre 12.00 Chancebet Canalicchio – Domusbet Catania