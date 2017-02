Serie B, 26^ giornata: i risultati di oggi

ROMA, 18 FEBBRAIO – Dopo l’anticipo di ieri sera, tra Latina e Novara – terminata 0-1 – è andata in scena poco fa la 26^ giornata di Serie B, in attesa dei due posticipi di domani e lunedì sera.



È il Benevento la squadra protagonista di questo sabato di B. Grazie alla seconda vittoria consecutiva, maturata in trasferta a Vercelli, i giallorossi si sono portati momentaneamente al secondo posto in classifica, alle spalle del Frosinone capolista (-1), sperando in un rallentamento di Verona e Spal che si affronteranno lunedì sera alle 20.30, in un big match che potrebbe davvero dare forti indicazioni su chi – al vertice - si presenterà più in forma nei mesi caldi del campionato. I campani hanno avuto la meglio sulla Pro Vercelli grazie ad un rigore, in zona Cesarini, messo a segno da Ceravolo.



Nella parte alta della classifica, il Perugia non va oltre il pareggio in casa contro la Virtus Entella, non approfittando della superiorità numerica dopo l’espulsione di Ammari per doppia ammonizione. La sconfitta del Cittadella in casa contro l’Avellino, però, permette agli umbri di raggiungere il quinto posto a 39 punti, insieme allo stesso Cittadella. Seconda vittoria consecutiva in casa per il Bari, che travolge la Ternana per 3-1 grazie ai gol di Brienza, Floro Flores e Galano. I ternani rimangono, dunque, al penultimo posto, mentre il Bari aggiancia l’ottavo posto, sognando i play-off.



Grande rimonta per il Trapani, capace di recuperare il doppio svantaggio subito dallo Spezia, con la rete del definitivo 2-2 siglata dal capitano Pagliarulo al 91’.

Il Carpi, dopo tre sconfitte consecutive e sei partite senza ottenere tre punti, raggiunge il successo grazie al 2-1 ai danni del Brescia. Per gli emiliani, ora, la zona play-off è solamente ad un punto.

Domenica e lunedì, quindi, i due match fondamentali per la corsa al primo posto. La capolista Frosinone affronterà il Pisa in trasferta alle 15.00, mentre Verona-Spal si giocherà lunedì sera alle 20.30.



Ecco tutti i risultati:



Latina-Novara 0-1

Bari-Ternana 3-1

Carpi-Brescia 2-1

Cittadella-Avellino 1-3

Perugia-Virtus Entella 0-0

Pro Vercelli-Benevento 0-1

Salernitana-Cesena 1-1

Spezia-Trapani 2-2

Vicenza-Ascoli 1-1

Questa invece la classifica aggiornata:



Frosinone 47, Benevento 46, Verona 45, Spal 44, Perugia 39, Cittadella 39, Bari 37, Carpi 36, Virtus Entella 35, Ascoli 34, Novara 34, Salernitana 32, Avellino 32, Cesena 29, Brescia 28, Vicenza 28, Pisa 27, Latina 26, Pro Vercelli 25, Ternana 23, Trapani 22.