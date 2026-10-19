Serie B, 7ª giornata: il turno che cambia gli equilibri

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Serie BKT, il Palermo espugna Mantova: tutti i risultati e le sintesi del turno

Il Palermo conquista una vittoria pesante in trasferta e consolida la propria corsa nelle zone alte della classifica. Il Sudtirol cade per la prima volta in campionato contro la Juve Stabia, mentre il Pisa supera la Cremonese e sale al terzo posto. Pareggio ricco di emozioni tra Verona e Catanzaro.

Juve Stabia-Sudtirol 3-0

La Juve Stabia centra la prima vittoria casalinga della stagione con un netto 3-0 e infligge al Sudtirol la prima sconfitta in campionato. Dopo una fase iniziale equilibrata, i campani aumentano la pressione e trovano il vantaggio al 43’: Sibilli batte il portiere con un rasoterra, servito da Maistro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

A inizio ripresa i gialloblù sfiorano il raddoppio con un doppio palo colpito da Artioli e Maistro. Al 14’ il Sudtirol resta in dieci per l’espulsione di Vasco Lopes, che spintona Bettella dopo un confronto tra i due. La Juve Stabia approfitta della superiorità numerica: Di Nardo, dopo aver colpito un palo, firma il 2-0 da pochi passi. Nel finale Sandrucci chiude la partita su assist di Douglas.

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Cesena-Avellino 1-1

Cesena e Avellino si dividono la posta in palio dopo una gara con occasioni da entrambe le parti. I bianconeri partono meglio e nel primo tempo costruiscono diverse opportunità, senza riuscire a concretizzarle. Al 37’ una tripla chance riassume le difficoltà del Cesena sotto porta: Fiori trova la risposta di Martinelli, Venturi salva sulla linea e Bisoli colpisce il palo.

Il risultato si sblocca al 51’, quando Fiori conclude una ripartenza avviata da D’Andrea e rifinita da Shpendi. L’Avellino reagisce e, dopo una grande occasione sprecata da Cheddira, trova il pareggio al 67’: Izzo controlla un cross dalla destra e segna con un preciso mancino. Nel recupero gli irpini sfiorano anche il colpo esterno, ma Missori colpisce il palo.

Pisa-Cremonese 3-1

Il Pisa batte la Cremonese e raggiunge quota 13 punti, salendo al terzo posto insieme al Modena e portandosi a una lunghezza dal Mantova. I nerazzurri passano in vantaggio già al 3’: Moreo serve Tramoni, che conclude una rapida azione avviata da Pittarello.

La Cremonese risponde e al 32’ trova l’1-1 con Berti, autore di un tiro a giro dalla distanza. Nella ripresa il Pisa cresce e torna avanti con Moreo, bravo a sfruttare una respinta di Fulignati dopo il palo colpito da Correia. Nel finale Marras, appena entrato, firma il 3-1 e il suo primo gol con la maglia nerazzurra.

Mantova-Palermo 0-2

Il Palermo passa sul campo del Mantova e si conferma un avversario difficile per i biancorossi. Nel primo tempo i padroni di casa creano le occasioni più pericolose: Perin devia in angolo un tiro di Kouda diretto all’incrocio, mentre Bardi è decisivo su Johnsen.

La gara cambia nella ripresa, quando un errore del Mantova a centrocampo lascia spazio a Palumbo. Il suo tiro viene respinto da Bardi, ma Segre è il più rapido ad arrivare sul pallone e firma il vantaggio rosanero. Nel finale Hernani approfitta di un’incertezza difensiva e segna la rete che mette al sicuro il risultato.

Ascoli-Empoli 1-1

Ascoli ed Empoli chiudono sull’1-1 una partita combattuta, con gli ospiti ordinati a centrocampo e pronti a ripartire. L’Empoli passa al 14’ con Ceesay, che supera Vitale con un pallonetto dopo un’indecisione della difesa. L’Ascoli reagisce e pareggia al 26’: Rizzo raccoglie sotto porta un cross di Brunori, nato da un calcio d’angolo.

I bianconeri aumentano la pressione e vanno vicini al vantaggio con Guiebre e Corradini, che colpisce la traversa. Nella ripresa l’Empoli prova a spezzare il ritmo, ma le occasioni più importanti arrivano nel finale. Prima Cauz sfiora il gol di testa per gli ospiti, poi Gattoni colpisce la traversa all’ultimo secondo per l’Ascoli.

Benevento-LR Vicenza 2-2

Il Benevento si fa raggiungere nel finale dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due reti. La squadra di Floro Flores sblocca il risultato al 22’ con Siatounis, che si presenta davanti a Gagno e lo supera con freddezza. Cinque minuti più tardi Kouan raddoppia con una conclusione precisa.

Il Vicenza reagisce nella ripresa e accorcia le distanze al 68’ con Corazza. Il Benevento prova a difendere il vantaggio, ma al 86’ Caferri trova il pareggio con un tiro dalla distanza. Per i giallorossi sfuma così una vittoria che sembrava ormai vicina.

Carrarese-Modena 2-1

La Carrarese dà continuità al successo ottenuto a Padova e supera anche il Modena, centrando la seconda vittoria consecutiva dall’arrivo di Pagliuca. La partita si mette subito in discesa: dopo appena 40 secondi Abiuso segna di testa e porta avanti gli azzurri.

A inizio ripresa Rubino raddoppia dopo essersi inserito in area. Il Modena prova a riaprire la gara con Belotti, che accorcia le distanze di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la Carrarese resiste alla pressione finale e difende il successo.

Padova-Virtus Entella 1-2

La Virtus Entella espugna lo stadio Euganeo e prolunga il proprio momento positivo in trasferta. Il Padova passa in vantaggio al 29’ grazie a un’autorete di Di Mario, che devia nella propria porta un cross dalla sinistra di Pastina.

La reazione dell’Entella arriva a inizio ripresa: al 54’, sugli sviluppi di un corner, Tiritiello trova spazio in area e firma il pareggio. Il Padova ha una buona occasione con Seghetti, ma non la sfrutta. Gli ospiti ne approfittano e all’84’ completano la rimonta: Guiu segna da pochi passi sul cross di Vignali. Per il Padova è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Verona-Catanzaro 2-2

Il Catanzaro conquista un punto al Bentegodi al termine di una partita combattuta. I giallorossi passano in vantaggio con Candela, ma l’Hellas Verona pareggia nel primo tempo con Mosquera, servito da Livramento.

Nella ripresa è ancora Mosquera a segnare, questa volta di testa, portando avanti i gialloblù. Il Catanzaro non si arrende e trova il 2-2 con Pecorino, a segno su calcio di rigore. Il pareggio permette alle due squadre di muovere la classifica e dà ossigeno ai calabresi dopo la sconfitta contro il Mantova.

Classifica Serie BKT dopo la 7ª giornata

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt Ultime 5 1 Palermo 7 6 1 0 16 7 +9 19 V-P-V-V-V 2 Mantova 7 4 2 1 13 8 +5 14 P-V-P-V-S 3 Pisa 7 4 1 2 14 9 +5 13 V-S-P-V-V 4 Modena 7 4 1 2 12 8 +4 13 S-P-V-V-S 5 Südtirol 7 3 3 1 9 6 +3 12 V-P-V-P-S 6 Ascoli 7 3 3 1 8 5 +3 12 V-S-V-P-P 7 Avellino 7 3 2 2 12 8 +4 11 V-P-S-V-P 8 Benevento 7 3 2 2 10 7 +3 11 S-V-V-V-P 9 Arezzo 7 3 1 3 8 14 −6 10 S-V-S-P-V 10 Entella 7 2 3 2 10 8 +2 9 P-V-P-P-V 11 Verona 7 2 2 3 14 12 +2 8 V-S-V-S-P 12 Cesena 7 1 5 1 8 9 −1 8 P-P-P-S-P 13 Carrarese 7 2 1 4 6 7 −1 7 S-S-S-V-V 14 Empoli 7 2 1 4 7 11 −4 7 V-S-S-S-P 15 Padova 7 2 1 4 6 10 −4 7 S-V-S-S-S 16 Cremonese 7 1 3 3 6 10 −4 6 V-P-P-P-S 17 LR Vicenza 7 1 3 3 9 15 −6 6 P-P-S-S-P 18 Juve Stabia 7 2 3 2 8 8 0 5 S-P-P-P-V 19 Catanzaro 7 1 1 5 8 14 −6 4 S-V-S-S-P 20 Sampdoria 7 1 1 5 7 15 −8 4 S-S-V-S-S

Legenda: V vittoria, P pareggio, S sconfitta.