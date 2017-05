Serie B, Benevento - Spezia 2-1. La squadra di Baroni completa il quadro delle semifinaliste

BENEVENTO, 24 MAGGIO - Prosegue il sogno promozione del Benevento, che batte lo Spezia per 2-1 e vola in semifinale. Al Vigorito la squadra di Barone prova a chiudere i conti già nel primo tempo e al 19’ ha l’occasione di sbloccare il match: Djokovic atterra in area Eramo e per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ceravolo, che si fa ipnotizzare dall’ottimo Chichizola e lascia il risultato sullo 0-0. I padroni di casa non demordono e dopo appena un minuto lo stesso Ceravolo si fa perdonare.

Cross di Viola per il bomber, che incorna di testa e batte il portiere argentino dello Spezia. La squadra di Di Carlo accusa il colpo e si scompone: al 24’ arriva il raddoppio dei giallorossi con Puscas. L’ex Bari riceve palla dal limite e fa partire un tiro che si insacca alle spalle dell’incolpevole Chichizola facendo esplodere di gioia i tifosi del Benevento.

Nella ripresa Di Carlo sostituisce Djokovic inserendo Mastinu, passando così alla difesa a tre. Oltre al cambio di modulo, gli ospiti rientrano in campo con un piglio diverso e si rendono pericolosi prima con il neo entrato, che mette costantemente in difficoltà Gyamfi, e poi con Giannetti al 61’. Otto minuti dopo lo Spezia accorcia le distanze: indecisione di Cragno sulla conclusione di Nené, con il pallone che passa sotto le gambe del portiere Under-21 e si insacca in rete.

A questo punto forcing degli ospiti, che con il passare dei minuti si riversano in avanti alla ricerca del pareggio, ma lasciando spazio alle ripartenze del Benevento. La partita cambia in appena due minuti: al 77’ l’arbitro non assegna un rigore allo Spezia per un presunto fallo di Ciciretti su Fabbrini e un minuto dopo lo Spezia rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Vignali. La squadra di Marco Baroni gestisce gli ultimi minuti della partita e alla fine può festeggiare il passaggio del turno. Ad aspettare le Streghe in semifinale ci sarà il Perugia.



BENEVENTO: Cragno; Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lopez; Chibsah, Viola; Falco (29'st Ciciretti), Puscas, Eramo; Ceravolo (42'st Melara) In panchina: Gori, Pezzi, Del Pinto, Pajac, Padella, De Falco, Venuti. Allenatore: Baroni.

SPEZIA: Chichizola; De Col (28'st Sciaudone), Nahuel Valentini, Terzi, Ceccaroni; Vignali, Maggiore, Djokovic (12'st Mastinu); Fabbrini; Granoche (19'st Nené), Giannetti. In panchina: Valentini, Baez, Errasti, Migliore, Datkovic, Pulzetti Allenatore: Di Carlo.

MARCATORI: 22'pt Ceravolo, 24'pt Puscas; 24'st Nené.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine albarsport.com)