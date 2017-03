Serie B, crollo del Bari a Trapani. Vola ancora la Spal, pari Verona e vittoria del Frosinone

CARPI, 18 MARZO - La trentunesima giornata di Serie B conferma il grande momento della Spal, che passa 4-1 sul campo del Carpi e resta in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Frosinone. La squadra di Semplici gioca un grande primo tempo andando avanti di tre gol grazie alla doppietta di Sergio Floccari, intervallata dal rigore di Antenucci. La squadra di Castori prova a rifarsi sotto nella ripresa con Lasagna ma Zigoni chiude il match in pieno recupero e regala l’undicesimo risultato utile consecutivo ai suoi.

Continua la corsa verso la Serie A del Frosinone, che con la tripletta di Dionisi al Vicenza conquista tre punti importanti e rimane in scia ai ferraresi, con due punti di vantaggio sul Verona. A tempo ormai scaduto Puccino realizza il rigore del 3-1 che cambia il risultato ma non la sostanza del match.

Il Verona agguanta un pari importante e ormai insperato al 94’ grazie al gol di Ganz, che consente alla squadra di Pecchia di non perdere troppo terreno dalle prime due della classe. È un 1-1 amaro per la Pro Vercelli, che vede sfumare i tre punti quando sembrava ormai cosa fatta grazie alla rete di Rolando Bianchi al 42’.

Crolla il Bari, sconfitto con un netto 4-0 a Trapani. La squadra di Colantuono perde la seconda partita consecutiva in trasferta, fallendo il sorpasso al Benevento, sconfitto 3-1 dal Perugia nell’anticipo di venerdì. Vince in rimonta l’Ascoli che nonostante la superiorità numerica va sotto contro il Cittadella a causa del rigore di Litteri ma fa sua la vittoria con le reti di Gigliotti e il giovane Orsolini, a tre minuti dal termine.

Pari in zona salvezza tra Pisa e Latina, con i toscani avanti al 50’ grazie a Manaj e rimontati a dieci minuti dal termine da Corvia. Stesso risultato,1-1 tra Avellino e Novara in una partita molto tesa. La squadra di Boscaglia passa al 10’ con Casarini ma viene rimontata dal rigore di Ardemagni. Nel quarto pareggio (tutti per 1-1) di giornata, lo Spezia perde la possibilità di scalare la classifica contro il Brescia del neo allenatore, Gigi Cagni. I liguri passano al 4’ con Sciaudone ma le rondinelle agguantano il pari dal 75’ con la prima rete in questa stagione di Stefano Mauri.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilrestodelcarlino.it)