Serie B e Giudice sportivo, le decisioni dopo l'ottava giornata cambiano i piani di diversi club

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Quattro calciatori fermati per un turno, nuove diffide e ammende per tre società. Tutti i provvedimenti e il dettaglio delle ammonizioni che riguardano anche Catanzaro e Benevento

Il bilancio disciplinare dell’ottava giornata di Serie BKT porta quattro squalifiche e nuove situazioni da monitorare per le prossime partite. Marco Curto dell’Empoli, Antonio Fiori del Cesena, Nunzio Lella dell’Hellas Verona e Arturo Calabresi del Pisa dovranno saltare una gara, ma i motivi dei rispettivi stop sono differenti.

Le decisioni del Giudice sportivo del 26 ottobre 2026, relative agli incontri disputati tra il 23 e il 25 ottobre, comprendono anche tre ammende alle società, due nuove diffide tra i calciatori e una tra gli allenatori. Per il Catanzaro compare la seconda ammonizione stagionale di Gabriele Alesi.

Quattro squalificati in Serie B e le motivazioni degli stop

Sono tre i calciatori fermati in seguito a un’espulsione rimediata nell’ultimo turno.

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Marco Curto dell’Empoli è stato squalificato per una giornata per un intervento falloso su un avversario che si trovava in una chiara occasione da rete, durante la partita persa dai toscani contro il L.R. Vicenza.

Stessa durata della sanzione per Antonio Fiori del Cesena e Nunzio Lella dell’Hellas Verona, entrambi puniti per un fallo grave di gioco. Il Cesena era impegnato sul campo del Modena, mentre il Verona ha affrontato il Pisa.

Diversa la posizione di Arturo Calabresi. Il difensore del Pisa, non espulso, era già diffidato e ha raggiunto la quinta ammonizione per comportamento non regolamentare in campo, facendo scattare lo stop di un turno.

Calciatore Squadra Squalifica Motivazione Marco Curto Empoli Una giornata Fallo su un avversario con una chiara occasione da rete Antonio Fiori Cesena Una giornata Fallo grave di gioco Nunzio Lella Hellas Verona Una giornata Fallo grave di gioco Arturo Calabresi Pisa Una giornata Quinta ammonizione, già diffidato

Nuovi diffidati per Sampdoria e Padova

Raggiungono la quarta ammonizione e vengono inseriti tra i diffidati Manuel Cicconi della Sampdoria e Giovanni Giunti del Padova, entrambi sanzionati per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Per le due squadre si apre quindi una situazione da gestire nelle prossime gare: un ulteriore cartellino giallo comporterà la squalifica.

Tra gli allenatori arriva invece l’ammonizione con diffida per Francesco Antonio Modesto del Mantova, anche lui alla quarta sanzione.

Catanzaro e Benevento il dettaglio delle ammonizioni

Per il Catanzaro, dopo la sconfitta interna contro l’Ascoli, il provvedimento riguarda Gabriele Alesi, arrivato alla seconda ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il calciatore non figura dunque tra gli squalificati né tra i nuovi diffidati.

Nel Benevento raggiungono la seconda sanzione Pietro Beruatto, ammonito per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, e Stefano Scognamillo, sanzionato per comportamento scorretto verso un avversario.

Anche per loro il provvedimento dell’ottava giornata non determina uno stop: un dettaglio utile in vista del confronto tra Benevento e Catanzaro.

Ammende a Padova Südtirol e Pisa

Le sanzioni economiche coinvolgono tre società, per un totale di 8.500 euro.

L’ammenda più alta, pari a 5.000 euro, è stata inflitta al Padova per i cori offensivi rivolti dai propri sostenitori alla tifoseria avversaria durante la gara. La sanzione è stata attenuata in applicazione dell’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di giustizia sportiva.

Il Südtirol dovrà versare 2.500 euro per il lancio di tre bottigliette nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori al 48° minuto del secondo tempo. Anche in questo caso è stata applicata l’attenuazione prevista dalla medesima disposizione.

Per il Pisa l’ammenda è di 1.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato senza giustificazione di circa un minuto l’inizio del primo tempo.

Materiale pirotecnico nessuna sanzione per sei società

Sono stati esaminati anche gli episodi relativi all’introduzione e all’utilizzo di petardi, fumogeni e bengala nei settori occupati dai sostenitori di Arezzo, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Modena e Palermo.

Per questi specifici comportamenti non sono state adottate sanzioni, riconoscendo la presenza congiunta delle circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d del Codice di giustizia sportiva.

Tutte le altre ammonizioni dopo l ottava giornata

Il quadro disciplinare comprende ulteriori cartellini gialli, distinti per motivazione e numero di sanzioni accumulate.

Ammonizioni per proteste

Alla seconda sanzione figurano Pietro Beruatto del Benevento e Gabriele Gori dell’Ascoli.

Prima ammonizione per Mattia Tirelli della Virtus Entella.

Ammonizioni per comportamento scorretto verso un avversario

Oltre alle diffide di Cicconi e Giunti, raggiunge la terza sanzione Giacomo Stabile del Südtirol.

Arrivano alla seconda ammonizione:

Gabriele Alesi , Catanzaro

, Catanzaro Leonardo Benedetti , Virtus Entella

, Virtus Entella Lorenzo Caferri , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Stefano Cella , Mantova

, Mantova Lapo Deli , Empoli

, Empoli Stefan Gartenmann , Sampdoria

, Sampdoria Mihajlo Ilić , Cesena

, Cesena Filippo Oliana , Carrarese

, Carrarese Stefano Scognamillo , Benevento

, Benevento Andrea T iritiello , Virtus Entella

, Virtus Entella Luka Topalovic , Carrarese

, Carrarese Simone Trimboli, Mantova

Ricevono invece la prima ammonizione:

Tommaso Del Lungo , Mantova

, Mantova Federico Agustin Gattoni , Ascoli

, Ascoli Riccardo Marchizza , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Gabriele Piccinini , Pisa

, Pisa Matteo Spinaccè, Mantova

Ammonizioni per comportamento non regolamentare in campo

Pietro Fusi del Padova raggiunge la terza sanzione, mentre Bodin Tomasevic del Mantova arriva alla seconda.

Prima ammonizione per Mattia Alborghetti e Luigi Cuppone della Virtus Entella, Rosen Petkov Božhinov del Pisa e Leonardo Candellone della Juve Stabia.

Il provvedimento per i dirigenti

Tra i dirigenti è stata disposta la prima ammonizione per Antonio Moscaritolo dell’Avellino.

Gli importi delle ammende saranno addebitati sui conti campionato delle rispettive società presso la Lega Nazionale Professionisti B.

I risultati delle partite esaminate

Il quadro dell’ottava giornata di Serie BKT comprende i seguenti risultati, riportati con riserva di eventuali ulteriori decisioni sulla posizione dei calciatori impiegati.

Partita Risultato Arezzo Benevento 0 a 3 Avellino Padova 0 a 1 Catanzaro Ascoli 1 a 6 Cremonese Juve Stabia 0 a 1 Empoli L.R. Vicenza 0 a 2 Hellas Verona Pisa 1 a 1 Modena Cesena 3 a 0 Palermo Carrarese 2 a 1 Südtirol Sampdoria 1 a 1 Virtus Entella Mantova 0 a 1

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