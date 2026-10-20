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Serie B il Giudice Sportivo presenta il conto squalifiche pesanti e otto club multati

Nicola Cundò
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Serie B il Giudice Sportivo presenta il conto squalifiche pesanti e otto club multati
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Giudice Sportivo Serie B stop a Vasco Lopes e tre giornate a Pagliuca tutte le decisioni

Un turno al calciatore del Südtirol e squalifica con ammenda di 3000 euro per il tecnico della Carrarese Tra i provvedimenti anche otto società multate e tre calciatori diffidati

La settima giornata di Serie BKT porta alla squalifica di un solo calciatore, Vasco Lopes del Südtirol, fermato per una partita. Il provvedimento più pesante tra gli allenatori riguarda invece Guido Pagliuca della Carrarese, sanzionato con tre giornate di squalifica e 3.000 euro di ammenda.

Le decisioni del 20 ottobre 2026 riguardano le gare disputate dal 16 al 18 ottobre. Oltre alle sospensioni, il quadro disciplinare comprende otto società multate, tre giocatori in diffida e ulteriori sanzioni per allenatori e dirigenti.

Vasco Lopes squalificato per una giornata

Vasco Rafael Fortes Lopes, conosciuto come Vasco Lopes, è l’unico calciatore squalificato dopo il settimo turno.

L’attaccante del Südtirol è stato fermato per una giornata per un episodio avvenuto al 14° minuto del secondo tempo della partita persa 3 a 0 contro la Juve Stabia. Con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito un avversario con una vigorosa manata al petto.

Il provvedimento comporta la sua indisponibilità per un turno di campionato.

Pagliuca fermato per tre turni e multato di 3000 euro

La sanzione più severa per le panchine colpisce Guido Pagliuca, allenatore della Carrarese, dopo la vittoria per 2 a 1 sul Modena.

Al 44° minuto del primo tempo, il tecnico ha contestato platealmente una decisione arbitrale. Dopo la notifica dell’espulsione è entrato sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro.

I dirigenti della Carrarese lo hanno trattenuto e accompagnato fuori dal campo. L’infrazione, rilevata dal quarto ufficiale, ha determinato tre giornate effettive di squalifica, accompagnate da un’ammenda di 3.000 euro.

Un turno anche a Bruno Loureiro Batista e Romano Perticone

Tra gli allenatori espulsi figurano altri due tesserati, entrambi squalificati per una giornata:

  • Bruno Loureiro Batista della Carrarese, per essere uscito dall’area tecnica al 24° minuto del primo tempo contestando platealmente una decisione arbitrale. L’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale.
  • Romano Perticone del Cesena, per avere contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale al 44° minuto del primo tempo.

Le ammende alle società Verona sanzionato dopo la gara con il Catanzaro

Sono otto i club multati dopo la settima giornata, per un totale di 35.000 euro di ammende alle società. La sanzione più alta riguarda l’Hellas Verona, dopo il pareggio per 2 a 2 contro il Catanzaro.

SocietàAmmendaMotivazione
Hellas Verona7.000 euroCori beceri rivolti ai sostenitori avversari durante la gara e lancio di un petardo nel recinto di gioco al 38° minuto del primo tempo
Pisa6.000 euroLancio di un fumogeno sul terreno di gioco al 32° minuto del primo tempo, con interruzione di circa un minuto per la rimozione, e di altri quattro fumogeni nel recinto di gioco
Cesena5.000 euroCori beceri rivolti ai sostenitori avversari nel primo tempo e lancio di un petardo nel recinto di gioco al 38° minuto
Palermo5.000 euroLancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco durante la partita
Sampdoria5.000 euroLancio di alcuni fumogeni sul terreno di gioco al 48° minuto della ripresa, con interruzione di circa un minuto per consentirne la rimozione
Arezzo3.000 euroResponsabilità oggettiva per avere provocato ingiustificatamente un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo
Juve Stabia3.000 euroResponsabilità oggettiva per avere provocato ingiustificatamente un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo
Mantova1.000 euroLancio di una bottiglietta di plastica nel recinto di gioco al 41° minuto del secondo tempo

Le sanzioni a Verona, Pisa, Cesena, Palermo, Sampdoria e Mantova sono state attenuate ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di giustizia sportiva.

Materiale pirotecnico nei settori dei tifosi

Per Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Juve Stabia, Mantova, Padova, Pisa e Sampdoria è stata inoltre rilevata l’introduzione e l’utilizzo di petardi, fumogeni e bengala esclusivamente nei rispettivi settori.

Per queste specifiche condotte non sono state applicate ulteriori sanzioni, ricorrendo congiuntamente le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d del Codice di giustizia sportiva. Restano ferme le ammende relative agli episodi distinti indicati nella tabella.

Calabresi Henderson e Magnino entrano in diffida

Sono tre i calciatori arrivati alla quarta ammonizione e quindi inseriti nell’elenco dei diffidati.

Arturo Calabresi del Pisa ha ricevuto un’ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, con ammenda di 1.000 euro e diffida. La sanzione è stata aggravata dal suo ruolo di capitano.

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario entrano in diffida anche:

  • Liam Henderson della Sampdoria
  • Luca Magnino dell’Empoli

Per tutti e tre, il prossimo cartellino giallo comporterà una squalifica per cumulo di ammonizioni.

Tutti i calciatori ammoniti dopo la settima giornata

Il quadro dei cartellini comprende anche i giocatori arrivati alla terza, alla seconda e alla prima sanzione stagionale.

Terza ammonizione per quattro calciatori

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario raggiungono la terza ammonizione:

  • Mattia Bani, Palermo
  • Giovanni Giunti, Padova
  • Abdoul Razak Guiebre, Ascoli
  • Dailon Rocha Livramento Do Rosario, Hellas Verona

Seconda ammonizione

Arrivano alla seconda sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

  • Marco Bellich, Juve Stabia
  • Nicolò Brighenti, L.R. Vicenza
  • Shaka Mawuli Eklu, Arezzo
  • Mehdi Pascal Marcel Léris, Pisa
  • Mattia Maita, Benevento
  • Andrea Primasso, Pisa
  • Jonas Jakob Rouhi, Carrarese
  • Fabio Andrea Ruggeri, Carrarese
  • Giuseppe Sibilli, Juve Stabia
  • Aljosa Vasic, Südtirol

Seconda ammonizione anche per Fabio Abiuso della Carrarese, in questo caso per comportamento non regolamentare in campo.

Prima ammonizione

Ricevono la prima sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

  • Tommaso Barbieri, Cremonese
  • Alessandro Bellemo, L.R. Vicenza
  • Emil Bohinen, Cesena
  • Lorenzo Caferri, L.R. Vicenza
  • Giuseppe Caso, Modena
  • Luca Chierico, Arezzo
  • Filippo Delli Carri, Sampdoria
  • Andrea Franzoni, Virtus Entella
  • Marco Imperiale, Catanzaro
  • Nermin Karic, Juve Stabia
  • Giacomo Marconi, Carrarese
  • Brando Moruzzi, Avellino
  • Marco Nasti, Cremonese
  • Andrea Papetti, L.R. Vicenza
  • Giulio Pellizzari, L.R. Vicenza
  • Simone Santoro, Modena
  • Riccardo Stivanello, Südtirol
  • Alessandro Vogliacco, Cremonese

Per comportamento non regolamentare in campo ricevono invece la prima ammonizione Gabriele Alesi del Catanzaro, Tommaso Simone Marras del Pisa e Gianmarco Vannucchi del Benevento.

Il Catanzaro registra dunque le prime ammonizioni stagionali di Marco Imperiale e Gabriele Alesi, senza calciatori squalificati tra i provvedimenti del turno.

Gli altri provvedimenti per allenatori e dirigenti

Tra gli allenatori ammoniti, Alessandro Diamanti del Cesena raggiunge la terza sanzione, Cristian Bucchi dell’Arezzo la seconda e Bernardo Corradi della Sampdoria la prima.

Per i dirigenti è stata disposta una giornata di squalifica a Emiliano Bertoluzza del Südtirol. Al 15° minuto del secondo tempo è uscito dall’area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale.

Gli importi delle ammende, comprese quelle applicate ai singoli tesserati, saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle rispettive società.

I risultati della settima giornata di Serie BKT

Le decisioni disciplinari riguardano le seguenti partite, disputate tra il 16 e il 18 ottobre 2026.

PartitaRisultato
Ascoli Empoli1 a 1
Benevento L.R. Vicenza2 a 2
Carrarese Modena2 a 1
Cesena Avellino1 a 1
Hellas Verona Catanzaro2 a 2
Juve Stabia Südtirol3 a 0
Mantova Palermo0 a 2
Padova Virtus Entella1 a 2
Pisa Cremonese3 a 1
Sampdoria Arezzo1 a 2

Leggi QUI il Comunicato Ufficiale


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