Serie B il Giudice Sportivo presenta il conto squalifiche pesanti e otto club multati

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Giudice Sportivo Serie B stop a Vasco Lopes e tre giornate a Pagliuca tutte le decisioni

Un turno al calciatore del Südtirol e squalifica con ammenda di 3000 euro per il tecnico della Carrarese Tra i provvedimenti anche otto società multate e tre calciatori diffidati

La settima giornata di Serie BKT porta alla squalifica di un solo calciatore, Vasco Lopes del Südtirol, fermato per una partita. Il provvedimento più pesante tra gli allenatori riguarda invece Guido Pagliuca della Carrarese, sanzionato con tre giornate di squalifica e 3.000 euro di ammenda.

Le decisioni del 20 ottobre 2026 riguardano le gare disputate dal 16 al 18 ottobre. Oltre alle sospensioni, il quadro disciplinare comprende otto società multate, tre giocatori in diffida e ulteriori sanzioni per allenatori e dirigenti.

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Vasco Lopes squalificato per una giornata

Vasco Rafael Fortes Lopes, conosciuto come Vasco Lopes, è l’unico calciatore squalificato dopo il settimo turno.

L’attaccante del Südtirol è stato fermato per una giornata per un episodio avvenuto al 14° minuto del secondo tempo della partita persa 3 a 0 contro la Juve Stabia. Con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito un avversario con una vigorosa manata al petto.

Il provvedimento comporta la sua indisponibilità per un turno di campionato.

Pagliuca fermato per tre turni e multato di 3000 euro

La sanzione più severa per le panchine colpisce Guido Pagliuca, allenatore della Carrarese, dopo la vittoria per 2 a 1 sul Modena.

Al 44° minuto del primo tempo, il tecnico ha contestato platealmente una decisione arbitrale. Dopo la notifica dell’espulsione è entrato sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro.

I dirigenti della Carrarese lo hanno trattenuto e accompagnato fuori dal campo. L’infrazione, rilevata dal quarto ufficiale, ha determinato tre giornate effettive di squalifica, accompagnate da un’ammenda di 3.000 euro.

Un turno anche a Bruno Loureiro Batista e Romano Perticone

Tra gli allenatori espulsi figurano altri due tesserati, entrambi squalificati per una giornata:

Bruno Loureiro Batista della Carrarese , per essere uscito dall’area tecnica al 24° minuto del primo tempo contestando platealmente una decisione arbitrale. L’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale.

, per essere uscito dall’area tecnica al 24° minuto del primo tempo contestando platealmente una decisione arbitrale. L’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale. Romano Perticone del Cesena, per avere contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale al 44° minuto del primo tempo.

Le ammende alle società Verona sanzionato dopo la gara con il Catanzaro

Sono otto i club multati dopo la settima giornata, per un totale di 35.000 euro di ammende alle società. La sanzione più alta riguarda l’Hellas Verona, dopo il pareggio per 2 a 2 contro il Catanzaro.

Società Ammenda Motivazione Hellas Verona 7.000 euro Cori beceri rivolti ai sostenitori avversari durante la gara e lancio di un petardo nel recinto di gioco al 38° minuto del primo tempo Pisa 6.000 euro Lancio di un fumogeno sul terreno di gioco al 32° minuto del primo tempo, con interruzione di circa un minuto per la rimozione, e di altri quattro fumogeni nel recinto di gioco Cesena 5.000 euro Cori beceri rivolti ai sostenitori avversari nel primo tempo e lancio di un petardo nel recinto di gioco al 38° minuto Palermo 5.000 euro Lancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco durante la partita Sampdoria 5.000 euro Lancio di alcuni fumogeni sul terreno di gioco al 48° minuto della ripresa, con interruzione di circa un minuto per consentirne la rimozione Arezzo 3.000 euro Responsabilità oggettiva per avere provocato ingiustificatamente un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo Juve Stabia 3.000 euro Responsabilità oggettiva per avere provocato ingiustificatamente un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo Mantova 1.000 euro Lancio di una bottiglietta di plastica nel recinto di gioco al 41° minuto del secondo tempo

Le sanzioni a Verona, Pisa, Cesena, Palermo, Sampdoria e Mantova sono state attenuate ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di giustizia sportiva.

Materiale pirotecnico nei settori dei tifosi

Per Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Juve Stabia, Mantova, Padova, Pisa e Sampdoria è stata inoltre rilevata l’introduzione e l’utilizzo di petardi, fumogeni e bengala esclusivamente nei rispettivi settori.

Per queste specifiche condotte non sono state applicate ulteriori sanzioni, ricorrendo congiuntamente le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d del Codice di giustizia sportiva. Restano ferme le ammende relative agli episodi distinti indicati nella tabella.

Calabresi Henderson e Magnino entrano in diffida

Sono tre i calciatori arrivati alla quarta ammonizione e quindi inseriti nell’elenco dei diffidati.

Arturo Calabresi del Pisa ha ricevuto un’ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, con ammenda di 1.000 euro e diffida. La sanzione è stata aggravata dal suo ruolo di capitano.

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario entrano in diffida anche:

Liam Henderson della Sampdoria

Luca Magnino dell’Empoli

Per tutti e tre, il prossimo cartellino giallo comporterà una squalifica per cumulo di ammonizioni.

Tutti i calciatori ammoniti dopo la settima giornata

Il quadro dei cartellini comprende anche i giocatori arrivati alla terza, alla seconda e alla prima sanzione stagionale.

Terza ammonizione per quattro calciatori

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario raggiungono la terza ammonizione:

Mattia Bani , Palermo

, Palermo Giovanni Giunti , Padova

, Padova Abdoul Razak Guiebre , Ascoli

, Ascoli Dailon Rocha Livramento Do Rosario, Hellas Verona

Seconda ammonizione

Arrivano alla seconda sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Marco Bellich , Juve Stabia

, Juve Stabia Nicolò Brighenti , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Shaka Mawuli Eklu , Arezzo

, Arezzo Mehdi Pascal Marcel Léris , Pisa

, Pisa Mattia Maita , Benevento

, Benevento Andrea Primasso , Pisa

, Pisa Jonas Jakob Rouhi , Carrarese

, Carrarese Fabio Andrea Ruggeri , Carrarese

, Carrarese Giuseppe Sibilli , Juve Stabia

, Juve Stabia Aljosa Vasic, Südtirol

Seconda ammonizione anche per Fabio Abiuso della Carrarese, in questo caso per comportamento non regolamentare in campo.

Prima ammonizione

Ricevono la prima sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Tommaso Barbieri , Cremonese

, Cremonese Alessandro Bellemo , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Emil Bohinen , Cesena

, Cesena Lorenzo Caferri , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Giuseppe Caso , Modena

, Modena Luca Chierico , Arezzo

, Arezzo Filippo Delli Carri , Sampdoria

, Sampdoria Andrea Franzoni , Virtus Entella

, Virtus Entella Marco Imperiale , Catanzaro

, Catanzaro Nermin Karic , Juve Stabia

, Juve Stabia Giacomo Marconi , Carrarese

, Carrarese Brando Moruzzi , Avellino

, Avellino Marco Nasti , Cremonese

, Cremonese Andrea Papetti , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Giulio Pellizzari , L.R. Vicenza

, L.R. Vicenza Simone Santoro , Modena

, Modena Riccardo Stivanello , Südtirol

, Südtirol Alessandro Vogliacco, Cremonese

Per comportamento non regolamentare in campo ricevono invece la prima ammonizione Gabriele Alesi del Catanzaro, Tommaso Simone Marras del Pisa e Gianmarco Vannucchi del Benevento.

Il Catanzaro registra dunque le prime ammonizioni stagionali di Marco Imperiale e Gabriele Alesi, senza calciatori squalificati tra i provvedimenti del turno.

Gli altri provvedimenti per allenatori e dirigenti

Tra gli allenatori ammoniti, Alessandro Diamanti del Cesena raggiunge la terza sanzione, Cristian Bucchi dell’Arezzo la seconda e Bernardo Corradi della Sampdoria la prima.

Per i dirigenti è stata disposta una giornata di squalifica a Emiliano Bertoluzza del Südtirol. Al 15° minuto del secondo tempo è uscito dall’area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale.

Gli importi delle ammende, comprese quelle applicate ai singoli tesserati, saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle rispettive società.

I risultati della settima giornata di Serie BKT

Le decisioni disciplinari riguardano le seguenti partite, disputate tra il 16 e il 18 ottobre 2026.

Partita Risultato Ascoli Empoli 1 a 1 Benevento L.R. Vicenza 2 a 2 Carrarese Modena 2 a 1 Cesena Avellino 1 a 1 Hellas Verona Catanzaro 2 a 2 Juve Stabia Südtirol 3 a 0 Mantova Palermo 0 a 2 Padova Virtus Entella 1 a 2 Pisa Cremonese 3 a 1 Sampdoria Arezzo 1 a 2

Leggi QUI il Comunicato Ufficiale