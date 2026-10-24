Serie B il Vicenza passa a Empoli classifica e tutte le partite di oggi e domani

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Rauti e Pellizzari regalano ai biancorossi la prima vittoria esterna Oggi sette incontri con Catanzaro Ascoli nel pomeriggio Domani il turno si completa con Palermo Carrarese e Verona Pisa

Il LR Vicenza apre l’ottava giornata di Serie B con una vittoria importante sul campo dell’Empoli. I biancorossi si impongono 2 a 0, grazie ai gol di Rauti e Pellizzari, conquistano il primo successo in trasferta del campionato e salgono a 9 punti.

Per la squadra di Andreoletti, ancora senza vittorie sulla panchina azzurra, arriva invece un’altra battuta d’arresto. L’espulsione di Curto complica la ripresa, ma l’Empoli riesce comunque a rendersi pericoloso e a trovare un pareggio poi annullato per fuorigioco.

Il programma prosegue oggi sabato 24 ottobre con sette partite e si conclude domani domenica 25 ottobre con gli ultimi due incontri. Tra gli appuntamenti del sabato c’è Catanzaro Ascoli, in programma alle 17.15.

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Empoli Vicenza Rauti sblocca il risultato nel primo tempo

L’Empoli parte con un buon atteggiamento e cerca subito di mettere in difficoltà la difesa ospite. Popov ci prova di testa, poi è Ceesay a cercare la via del gol, senza riuscire a concretizzare l’iniziativa dei padroni di casa.

A passare in vantaggio è però il Vicenza, che al 24° minuto sfrutta una palla inattiva. Sulla punizione calciata da Corazza, Papetti appoggia il pallone in area e trova Rauti sul secondo palo. L’attaccante interviene da distanza ravvicinata e batte Seghetti.

L’azione premia la precisione dei biancorossi nelle situazioni da fermo e costringe l’Empoli a inseguire dopo un avvio promettente.

Curto espulso ma gli azzurri provano a reagire

Nella ripresa l’Empoli tenta di riprendere ritmo, ma un errore di Curto cambia gli equilibri della gara. Il difensore si fa sottrarre il pallone da Morra e lo ferma fallosamente mentre è lanciato verso la porta.

Il cartellino rosso lascia i toscani in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno, gli azzurri trovano la forza per attaccare e costruire le occasioni del possibile pareggio.

Shpendi mette alla prova Gagno, che risponde e conserva il vantaggio. Poco dopo Cauz manda il pallone in rete, ma il controllo del VAR porta all’annullamento del gol per fuorigioco.

È il momento più delicato per il Vicenza, che riesce a superare la pressione avversaria senza concedere il pareggio.

Pellizzari firma il raddoppio e chiude la partita

A circa cinque minuti dalla fine, il Vicenza trova il gol che mette al sicuro il risultato. Un errore di Deli favorisce la ripartenza ospite e Pellizzari, servito in avanti, supera Seghetti per il definitivo 0 a 2.

Per la squadra di Gallo arrivano tre punti che interrompono una sequenza di quattro incontri senza vittorie. Il successo nasce dalla capacità di colpire su palla inattiva, reggere la reazione dell’Empoli e sfruttare nel finale gli spazi disponibili.

I padroni di casa restano invece con il rammarico delle opportunità non concretizzate e di un errore individuale che ha costretto la squadra a disputare parte della ripresa in dieci.

Le partite di oggi sabato 24 ottobre

La Serie B propone oggi sette incontri. Il programma si apre alle 15.00 con cinque gare, prosegue alle 17.15 con Catanzaro Ascoli e si chiude alle 19.30 con Arezzo Benevento.

Orario Partita 15.00 Entella Mantova 15.00 Südtirol Sampdoria 15.00 Avellino Padova 15.00 Modena Cesena 15.00 Cremonese Juve Stabia 17.15 Catanzaro Ascoli 19.30 Arezzo Benevento

Entella Mantova

Il Mantova, secondo con 14 punti, affronta un’Entella che ne ha raccolti nove. Gli ospiti hanno l’occasione di avvicinarsi alla vetta, mentre i padroni di casa cercano un risultato che permetta di dare maggiore consistenza alla propria posizione nella parte centrale della classifica.

Südtirol Sampdoria

Il Südtirol parte da 12 punti e da un bilancio di una sola sconfitta nelle prime sette giornate. La Sampdoria, ultima a quota quattro insieme al Catanzaro, ha bisogno di muovere la graduatoria. Per i blucerchiati sarà importante trovare equilibrio contro una squadra che ha subito soltanto sei reti.

Avellino Padova

L’Avellino, a 11 punti, ospita un Padova fermo a sette. Gli irpini hanno realizzato 12 gol nelle prime sette partite e cercano di sfruttare la propria efficacia offensiva. Per i veneti, reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque gare riportate, l’obiettivo è ritrovare continuità.

Modena Cesena

Il Modena affronta il Cesena con la possibilità di consolidare la propria presenza nelle prime posizioni. I gialloblù hanno 13 punti, mentre i romagnoli sono a otto e hanno pareggiato cinque delle prime sette partite. La capacità di sbloccare l’incontro potrebbe avere un peso particolare contro un avversario che ha perso una sola volta.

Cremonese Juve Stabia

La Cremonese, a 6 punti, riceve la Juve Stabia, indicata a quota cinque nella classifica del turno. È un confronto importante per la parte bassa della graduatoria: entrambe cercano punti per affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni.

Catanzaro Ascoli

Alle 17.15 il Catanzaro ospita l’Ascoli. I giallorossi partono da 4 punti e devono migliorare un rendimento che nelle prime sette giornate ha prodotto una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte.

L’Ascoli si presenta con 12 punti e appena cinque gol subiti, un dato che evidenzia la solidità mostrata finora. Per il Catanzaro sarà fondamentale costruire occasioni con pazienza e limitare gli errori contro una formazione che concede poco.

Arezzo Benevento

Il sabato si conclude alle 19.30 con Arezzo Benevento. Le due squadre sono separate da un solo punto: 10 per i toscani e 11 per i campani. L’Arezzo cerca maggiore equilibrio dopo aver incassato 14 reti, mentre il Benevento punta a sfruttare una fase difensiva che finora ha concesso sette gol.

Le partite di domani domenica 25 ottobre

L’ottava giornata di Serie B si completa domenica con due incontri. Alle 15.00 il Palermo ospita la Carrarese, mentre alle 17.15 il Verona affronta il Pisa.

Orario Partita 15.00 Palermo Carrarese 17.15 Verona Pisa

Palermo Carrarese

La capolista Palermo arriva all’appuntamento con 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio. Ancora imbattuti, i rosanero hanno segnato 16 reti e cercano di difendere il vantaggio sulle inseguitrici.

La Carrarese, a quota sette, prova a dare seguito alle due vittorie riportate nelle ultime cinque gare. Per gli ospiti sarà decisiva la tenuta difensiva contro l’attacco più prolifico della classifica fornita.

Verona Pisa

Il Verona, a 8 punti, riceve un Pisa che ne ha conquistati 13. Entrambe le squadre hanno realizzato 14 gol nelle prime sette giornate: un dato che mette in evidenza le rispettive possibilità offensive.

La differenza emerge soprattutto nelle reti subite, 12 per il Verona e nove per il Pisa. La gestione delle transizioni e l’attenzione difensiva possono quindi incidere su una sfida tra due formazioni capaci di trovare la porta.

La classifica di Serie B dopo Empoli Vicenza

Il successo nell’anticipo porta il Vicenza all’undicesimo posto con 9 punti, mentre l’Empoli resta sedicesimo a quota 7. In testa c’è il Palermo con 19 punti, seguito dal Mantova a 14 e dalla coppia Pisa Modena a 13.

La graduatoria è provvisoria: Empoli e Vicenza hanno giocato otto partite, tutte le altre squadre sette.

Posizione Squadra Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Differenza reti Punti 1 Palermo 7 6 1 0 16 7 +9 19 2 Mantova 7 4 2 1 13 8 +5 14 3 Pisa 7 4 1 2 14 9 +5 13 4 Modena 7 4 1 2 12 8 +4 13 5 Südtirol 7 3 3 1 9 6 +3 12 6 Ascoli 7 3 3 1 8 5 +3 12 7 Avellino 7 3 2 2 12 8 +4 11 8 Benevento 7 3 2 2 10 7 +3 11 9 Arezzo 7 3 1 3 8 14 −6 10 10 Entella 7 2 3 2 10 8 +2 9 11 LR Vicenza 8 2 3 3 11 15 −4 9 12 Verona 7 2 2 3 14 12 +2 8 13 Cesena 7 1 5 1 8 9 −1 8 14 Carrarese 7 2 1 4 6 7 −1 7 15 Padova 7 2 1 4 6 10 −4 7 16 Empoli 8 2 1 5 7 13 −6 7 17 Cremonese 7 1 3 3 6 10 −4 6 18 Juve Stabia 7 2 3 2 8 8 0 5 19 Catanzaro 7 1 1 5 8 14 −6 4 20 Sampdoria 7 1 1 5 7 15 −8 4