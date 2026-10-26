Serie B nona giornata Poli per Benevento Catanzaro e Chiffi per Pisa Palermo
Il turno infrasettimanale del 27 e 28 ottobre propone sfide importanti per la promozione e la salvezza. Rapuano dirigerà Mantova Cremonese, mentre Perenzoni è stato scelto per Vicenza Modena
La nona giornata di Serie BKT si disputerà tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026, con dieci incontri che coinvolgeranno tutte le squadre del campionato. Ad aprire il programma sarà Benevento Catanzaro, in calendario martedì alle 19 e affidata a Poli. Mercoledì, alla stessa ora, toccherà a Pisa Palermo, diretta da Chiffi. Tra le altre designazioni figurano Rapuano per Mantova Cremonese e Perenzoni per L.R. Vicenza Modena. FIGC
Il turno arriva con una classifica che presenta distanze ancora contenute in diverse zone: il Palermo guida con 22 punti, il Mantova insegue a 17 e il Modena occupa il terzo posto a quota 16. In coda, il Catanzaro cerca punti per risalire dall’ultima posizione.
Benevento Catanzaro affidata a Poli
La trasferta del Vigorito mette di fronte due squadre con esigenze differenti. Il Benevento, quinto con 14 punti, vuole consolidare la propria presenza nelle prime posizioni. Il Catanzaro, fermo a 4 punti dopo otto partite, ha bisogno di accorciare le distanze dalle concorrenti per la salvezza.
Il bilancio dei giallorossi calabresi è di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, con una differenza reti di meno 11. Oltre al risultato, sarà quindi importante ritrovare equilibrio e limitare le occasioni concesse agli avversari.
La direzione arbitrale sarà affidata a Poli, assistito da Berti e Bianchini. Il quarto ufficiale sarà Mucera, mentre Rutella e Guida ricopriranno rispettivamente i ruoli di VAR e AVAR, operando direttamente dallo stadio Vigorito.
Tutte le designazioni arbitrali di martedì 27 ottobre
Benevento Catanzaro
Ore 19
- Arbitro: Poli
- Assistenti: Berti e Bianchini
- Quarto ufficiale: Mucera
- VAR: Rutella
- AVAR: Guida
- Postazione VAR e AVAR: stadio Vigorito di Benevento
Ascoli Sampdoria
Ore 20
- Arbitro: Di Bello
- Assistenti: Mokhtar e Monaco
- Quarto ufficiale: Crezzini
- VAR: Massimi
- AVAR: Del Giovane
- Postazione VAR e AVAR: stadio Del Duca di Ascoli
Cesena Empoli
Ore 20
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Laudato e Russo
- Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Baroni
- AVAR: Dionisi
LR Vicenza Modena
Ore 20
- Arbitro: Perenzoni
- Assistenti: Vecchi e Garzelli
- Quarto ufficiale: Diop
- VAR: Maggioni
- AVAR: Meraviglia
- Postazione VAR e AVAR: stadio Menti di Vicenza
Mantova Cremonese
Ore 20
- Arbitro: Rapuano
- Assistenti: Ceolin e Laghezza
- Quarto ufficiale: Drigo
- VAR: Paterna
- AVAR: Giua
Padova Südtirol
Ore 20
- Arbitro: Mazzoni
- Assistenti: Bercigli e Gentile
- Quarto ufficiale: Calzavara
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Prontera
Virtus Entella Avellino
Ore 20
- Arbitro: Galipò
- Assistenti: Rinaldi e Pistarelli
- Quarto ufficiale: Pacella
- VAR: Volpi
- AVAR: Di Vuolo
Le designazioni di mercoledì 28 ottobre
Pisa Palermo
Ore 19
- Arbitro: Chiffi
- Assistenti: Tegoni e Colaianni
- Quarto ufficiale: Arena
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Cosso
Carrarese Arezzo
Ore 20
- Arbitro: Di Loreto
- Assistenti: Barone e Pedone
- Quarto ufficiale: Turrini
- VAR: Prontera
- AVAR: Maggioni
Juve Stabia Hellas Verona
Ore 20
- Arbitro: Allegretta
- Assistenti: Zanellati e Chiavaroli
- Quarto ufficiale: Palmieri A.
- VAR: Dionisi
- AVAR: Paganessi
Le sfide che possono incidere sulla classifica
Pisa Palermo è uno degli incroci più interessanti del turno. I rosanero si presentano con sette vittorie e un pareggio, ancora imbattuti dopo otto giornate. Il Pisa, sesto con 14 punti, ha l’opportunità di ridurre il distacco dalla capolista.
Il Mantova, secondo, ospita una Cremonese che occupa il terzultimo posto con 6 punti. Per i padroni di casa è un’occasione per difendere la posizione; per gli ospiti, una trasferta dalla quale provare a ricavare punti utili alla risalita.
Il Modena, terzo a quota 16, affronta invece il Vicenza, che con 9 punti deve guardare anche alle squadre alle proprie spalle. L’Ascoli, quarto con 15 punti, riceve una Sampdoria penultima a quota 5.
Nella parte bassa meritano attenzione Cesena Empoli, separate da un solo punto, e Carrarese Arezzo, con i padroni di casa che potrebbero raggiungere gli avversari a quota 10 in caso di vittoria.
La classifica di Serie B prima della nona giornata
Tutte le squadre hanno disputato otto partite.
|Posizione
|Squadra
|Punti
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Differenza reti
|1
|Palermo
|22
|7
|1
|0
|+10
|2
|Mantova
|17
|5
|2
|1
|+6
|3
|Modena
|16
|5
|1
|2
|+7
|4
|Ascoli
|15
|4
|3
|1
|+8
|5
|Benevento
|14
|4
|2
|2
|+6
|6
|Pisa
|14
|4
|2
|2
|+5
|7
|Südtirol
|13
|3
|4
|1
|+3
|8
|Avellino
|11
|3
|2
|3
|+3
|9
|Padova
|10
|3
|1
|4
|−3
|10
|Arezzo
|10
|3
|1
|4
|−9
|11
|Hellas Verona
|9
|2
|3
|3
|+2
|12
|Virtus Entella
|9
|2
|3
|3
|+1
|13
|L.R. Vicenza
|9
|2
|3
|3
|−4
|14
|Juve Stabia*
|8
|3
|3
|2
|+1
|15
|Cesena
|8
|1
|5
|2
|−4
|16
|Carrarese
|7
|2
|1
|5
|−2
|17
|Empoli
|7
|2
|1
|5
|−6
|18
|Cremonese
|6
|1
|3
|4
|−5
|19
|Sampdoria
|5
|1
|2
|5
|−8
|20
|Catanzaro
|4
|1
|1
|6
|−11
Per la Juve Stabia è mantenuto l’asterisco presente nei dati forniti: gli 8 punti indicati non coincidono con i 12 ricavabili da tre vittorie e tre pareggi. In assenza della relativa nota esplicativa, la differenza non viene attribuita a una specifica causa.
Catanzaro a tre punti dalla quota playout
Per il Catanzaro, la distanza da Carrarese ed Empoli, entrambe a 7 punti, è di tre lunghezze. Il turno propone inoltre impegni delicati per Cremonese e Sampdoria, altre due concorrenti nella parte bassa.
Un risultato positivo a Benevento potrebbe dunque migliorare la posizione dei calabresi, anche se l’effetto sulla classifica dipenderà dagli altri incontri. Dopo otto giornate, la priorità è dare continuità ai punti e impedire che il distacco dalla zona salvezza aumenti.
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