Serie B nona giornata Poli per Benevento Catanzaro e Chiffi per Pisa Palermo

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Il turno infrasettimanale del 27 e 28 ottobre propone sfide importanti per la promozione e la salvezza. Rapuano dirigerà Mantova Cremonese, mentre Perenzoni è stato scelto per Vicenza Modena

La nona giornata di Serie BKT si disputerà tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026, con dieci incontri che coinvolgeranno tutte le squadre del campionato. Ad aprire il programma sarà Benevento Catanzaro, in calendario martedì alle 19 e affidata a Poli. Mercoledì, alla stessa ora, toccherà a Pisa Palermo, diretta da Chiffi. Tra le altre designazioni figurano Rapuano per Mantova Cremonese e Perenzoni per L.R. Vicenza Modena. FIGC

Il turno arriva con una classifica che presenta distanze ancora contenute in diverse zone: il Palermo guida con 22 punti, il Mantova insegue a 17 e il Modena occupa il terzo posto a quota 16. In coda, il Catanzaro cerca punti per risalire dall’ultima posizione.

Benevento Catanzaro affidata a Poli

La trasferta del Vigorito mette di fronte due squadre con esigenze differenti. Il Benevento, quinto con 14 punti, vuole consolidare la propria presenza nelle prime posizioni. Il Catanzaro, fermo a 4 punti dopo otto partite, ha bisogno di accorciare le distanze dalle concorrenti per la salvezza.

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Il bilancio dei giallorossi calabresi è di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, con una differenza reti di meno 11. Oltre al risultato, sarà quindi importante ritrovare equilibrio e limitare le occasioni concesse agli avversari.

La direzione arbitrale sarà affidata a Poli, assistito da Berti e Bianchini. Il quarto ufficiale sarà Mucera, mentre Rutella e Guida ricopriranno rispettivamente i ruoli di VAR e AVAR, operando direttamente dallo stadio Vigorito.

Tutte le designazioni arbitrali di martedì 27 ottobre

Benevento Catanzaro

Ore 19

Arbitro: Poli

Poli Assistenti: Berti e Bianchini

Berti e Bianchini Quarto ufficiale: Mucera

Mucera VAR: Rutella

Rutella AVAR: Guida

Guida Postazione VAR e AVAR: stadio Vigorito di Benevento

Ascoli Sampdoria

Ore 20

Arbitro: Di Bello

Di Bello Assistenti: Mokhtar e Monaco

Mokhtar e Monaco Quarto ufficiale: Crezzini

Crezzini VAR: Massimi

Massimi AVAR: Del Giovane

Del Giovane Postazione VAR e AVAR: stadio Del Duca di Ascoli

Cesena Empoli

Ore 20

Arbitro: Perri

Perri Assistenti: Laudato e Russo

Laudato e Russo Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi

Ferrieri Caputi VAR: Baroni

Baroni AVAR: Dionisi

LR Vicenza Modena

Ore 20

Arbitro: Perenzoni

Perenzoni Assistenti: Vecchi e Garzelli

Vecchi e Garzelli Quarto ufficiale: Diop

Diop VAR: Maggioni

Maggioni AVAR: Meraviglia

Meraviglia Postazione VAR e AVAR: stadio Menti di Vicenza

Mantova Cremonese

Ore 20

Arbitro: Rapuano

Rapuano Assistenti: Ceolin e Laghezza

Ceolin e Laghezza Quarto ufficiale: Drigo

Drigo VAR: Paterna

Paterna AVAR: Giua

Padova Südtirol

Ore 20

Arbitro: Mazzoni

Mazzoni Assistenti: Bercigli e Gentile

Bercigli e Gentile Quarto ufficiale: Calzavara

Calzavara VAR: Pezzuto

Pezzuto AVAR: Prontera

Virtus Entella Avellino

Ore 20

Arbitro: Galipò

Galipò Assistenti: Rinaldi e Pistarelli

Rinaldi e Pistarelli Quarto ufficiale: Pacella

Pacella VAR: Volpi

Volpi AVAR: Di Vuolo

Le designazioni di mercoledì 28 ottobre

Pisa Palermo

Ore 19

Arbitro: Chiffi

Chiffi Assistenti: Tegoni e Colaianni

Tegoni e Colaianni Quarto ufficiale: Arena

Arena VAR: Di Paolo

Di Paolo AVAR: Cosso

Carrarese Arezzo

Ore 20

Arbitro: Di Loreto

Di Loreto Assistenti: Barone e Pedone

Barone e Pedone Quarto ufficiale: Turrini

Turrini VAR: Prontera

Prontera AVAR: Maggioni

Juve Stabia Hellas Verona

Ore 20

Arbitro: Allegretta

Allegretta Assistenti: Zanellati e Chiavaroli

Zanellati e Chiavaroli Quarto ufficiale: Palmieri A.

Palmieri A. VAR: Dionisi

Dionisi AVAR: Paganessi

Le sfide che possono incidere sulla classifica

Pisa Palermo è uno degli incroci più interessanti del turno. I rosanero si presentano con sette vittorie e un pareggio, ancora imbattuti dopo otto giornate. Il Pisa, sesto con 14 punti, ha l’opportunità di ridurre il distacco dalla capolista.

Il Mantova, secondo, ospita una Cremonese che occupa il terzultimo posto con 6 punti. Per i padroni di casa è un’occasione per difendere la posizione; per gli ospiti, una trasferta dalla quale provare a ricavare punti utili alla risalita.

Il Modena, terzo a quota 16, affronta invece il Vicenza, che con 9 punti deve guardare anche alle squadre alle proprie spalle. L’Ascoli, quarto con 15 punti, riceve una Sampdoria penultima a quota 5.

Nella parte bassa meritano attenzione Cesena Empoli, separate da un solo punto, e Carrarese Arezzo, con i padroni di casa che potrebbero raggiungere gli avversari a quota 10 in caso di vittoria.

La classifica di Serie B prima della nona giornata

Tutte le squadre hanno disputato otto partite.

Posizione Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti 1 Palermo 22 7 1 0 +10 2 Mantova 17 5 2 1 +6 3 Modena 16 5 1 2 +7 4 Ascoli 15 4 3 1 +8 5 Benevento 14 4 2 2 +6 6 Pisa 14 4 2 2 +5 7 Südtirol 13 3 4 1 +3 8 Avellino 11 3 2 3 +3 9 Padova 10 3 1 4 −3 10 Arezzo 10 3 1 4 −9 11 Hellas Verona 9 2 3 3 +2 12 Virtus Entella 9 2 3 3 +1 13 L.R. Vicenza 9 2 3 3 −4 14 Juve Stabia* 8 3 3 2 +1 15 Cesena 8 1 5 2 −4 16 Carrarese 7 2 1 5 −2 17 Empoli 7 2 1 5 −6 18 Cremonese 6 1 3 4 −5 19 Sampdoria 5 1 2 5 −8 20 Catanzaro 4 1 1 6 −11

Per la Juve Stabia è mantenuto l’asterisco presente nei dati forniti: gli 8 punti indicati non coincidono con i 12 ricavabili da tre vittorie e tre pareggi. In assenza della relativa nota esplicativa, la differenza non viene attribuita a una specifica causa.

Catanzaro a tre punti dalla quota playout

Per il Catanzaro, la distanza da Carrarese ed Empoli, entrambe a 7 punti, è di tre lunghezze. Il turno propone inoltre impegni delicati per Cremonese e Sampdoria, altre due concorrenti nella parte bassa.

Un risultato positivo a Benevento potrebbe dunque migliorare la posizione dei calabresi, anche se l’effetto sulla classifica dipenderà dagli altri incontri. Dopo otto giornate, la priorità è dare continuità ai punti e impedire che il distacco dalla zona salvezza aumenti.