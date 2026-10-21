Serie B ottava giornata arbitri e sfide a confronto da Catanzaro Ascoli a Verona Pisa

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Dall’anticipo Empoli Vicenza al posticipo di Verona tutte le designazioni arbitrali e una breve analisi delle venti squadre sulla base della classifica dopo sette giornate

La Serie BKT si prepara all’ottava giornata, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026. Il turno si apre con Empoli Vicenza e si conclude con Hellas Verona Pisa, mentre il Palermo capolista ospita la Carrarese e il Mantova affronta in trasferta la Virtus Entella.

Tra gli incontri da seguire c’è Catanzaro Ascoli, affidato a Calzavara: i giallorossi cercano punti per risalire dalle ultime posizioni, mentre i bianconeri si presentano con una delle difese meno battute del campionato. Ad Arezzo Benevento, invece, VAR e AVAR saranno operativi direttamente allo stadio Città di Arezzo.

Di seguito il programma completo, le designazioni arbitrali e le principali chiavi di lettura di ogni confronto.

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Empoli Vicenza apre il turno venerdì sera

L’anticipo mette di fronte due squadre separate da un solo punto. L’Empoli, quattordicesimo a quota 7, ha segnato sette reti e ne ha incassate undici: migliorare l’equilibrio tra le due fasi può essere decisivo per dare continuità ai risultati.

Il LR Vicenza, diciassettesimo con 6 punti, ha realizzato nove gol, ma ne ha subiti quindici. La produzione offensiva è superiore a quella dei toscani, mentre la tenuta difensiva rappresenta l’aspetto più delicato. Per entrambe, lo scontro diretto offre l’occasione di guadagnare terreno nella parte bassa della classifica.

Data e orario: venerdì 23 ottobre alle 20:30.

Arbitro: Allegretta

Allegretta Assistenti: Scarpa e Djurdjevic

Scarpa e Djurdjevic Quarto ufficiale: Galipò

Galipò VAR: Mazzoleni

Mazzoleni AVAR: Volpi

Avellino Padova tra ambizioni e necessità di risalita

L’Avellino occupa il settimo posto con 11 punti, dodici gol fatti e otto subiti. I numeri descrivono una squadra capace di rendersi pericolosa e con una differenza reti positiva: la gara interna può consolidarne la posizione nella parte alta della graduatoria.

Il Padova, quindicesimo a 7 punti, deve aumentare l’efficacia offensiva. Le sei reti segnate in sette partite limitano il margine di errore di una formazione che ha già incassato quattro sconfitte. Contenere l’attacco irpino e sfruttare le occasioni disponibili saranno due passaggi centrali della sfida.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 15:00.

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ferrieri Caputi Assistenti: Politi e Belsanti

Politi e Belsanti Quarto ufficiale: Guida

Guida VAR: Gariglio

Gariglio AVAR: Dionisi

Cremonese Juve Stabia pesa nella parte bassa della classifica

La Cremonese arriva all’appuntamento con 6 punti, una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. I sei gol realizzati evidenziano la necessità di trovare maggiore incisività per trasformare le partite equilibrate in successi.

La Juve Stabia presenta un bilancio di otto reti segnate e altrettante subite. Due vittorie, tre pareggi e due sconfitte raccontano un percorso nel quale la squadra è riuscita spesso a muovere la classifica. Il confronto con la Cremonese può quindi avere un peso significativo negli equilibri della zona inferiore.

Il punteggio della Juve Stabia richiede una verifica: la classifica fornita indica 5 punti, mentre i risultati riportati ne produrrebbero nove. Senza ulteriori informazioni non è possibile attribuire questa differenza a una penalizzazione o a un errore.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 15:00.

Arbitro: Mucera

Mucera Assistenti: Cavallina ed El Filali

Cavallina ed El Filali Quarto ufficiale: Rapuano

Rapuano VAR: Giua

Giua AVAR: Massimi

Modena Cesena mette alla prova due percorsi diversi

Il Modena, quarto con 13 punti, ha raccolto quattro vittorie e presenta dodici gol fatti contro otto subiti. Il bilancio complessivo gli consente di restare vicino alle prime posizioni, ma le due sconfitte già maturate ricordano quanto sia importante mantenere continuità.

Il Cesena, dodicesimo a 8 punti, si distingue soprattutto per i cinque pareggi in sette giornate. Una sola sconfitta conferma la capacità di restare in partita, mentre l’unica vittoria segnala la difficoltà a fare il salto verso risultati più remunerativi. Per il Modena sarà importante sbloccare un avversario abituato a incontri equilibrati.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 15:00.

Arbitro: Madonia

Madonia Assistenti: Fontani e Biffi

Fontani e Biffi Quarto ufficiale: Abisso

Abisso VAR: Ghersini

Ghersini AVAR: Pezzuto

Südtirol Sampdoria confronto tra solidità e fragilità difensiva

Il Südtirol è quinto con 12 punti e ha subito appena sei gol. Tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta evidenziano un avvio regolare, sostenuto da una buona organizzazione difensiva.

La Sampdoria, ultima a quota 4, ha invece incassato quindici reti e ne ha segnate sette. Per i blucerchiati sarà fondamentale ridurre le occasioni concesse e trovare maggiore precisione negli ultimi metri. I numeri iniziali premiano il Südtirol, ma la necessità di risalire rende l’appuntamento particolarmente importante per gli ospiti.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 15:00.

Arbitro: Crezzini

Crezzini Assistenti: Pedone e Ricci

Pedone e Ricci Quarto ufficiale: Poli

Poli VAR: Camplone

Camplone AVAR: Paterna

Virtus Entella Mantova banco di prova per la seconda in classifica

La Virtus Entella, decima con 9 punti, presenta dieci gol segnati e otto subiti. Il bilancio di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte descrive una formazione complessivamente equilibrata, chiamata ora a misurarsi con una delle squadre meglio piazzate.

Il Mantova occupa il secondo posto a 14 punti, con tredici reti realizzate e una sola sconfitta. L’attacco rappresenta una risorsa importante, ma la trasferta richiederà attenzione contro un’avversaria con differenza reti positiva. Per l’Entella, ottenere un risultato utile significherebbe avvicinarsi ulteriormente alla parte alta.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 15:00.

Arbitro: Tremolada

Tremolada Assistenti: Giuggioli e Santarossa

Giuggioli e Santarossa Quarto ufficiale: Striamo

Striamo VAR: Baroni

Baroni AVAR: Paganessi

Catanzaro Ascoli occasione di rilancio per i giallorossi

Il Catanzaro, diciannovesimo con 4 punti, cerca una vittoria che possa dare slancio alla risalita. Le quattordici reti subite in sette giornate indicano nella fase difensiva uno degli aspetti da migliorare; gli otto gol realizzati mostrano comunque una capacità offensiva da valorizzare.

L’Ascoli, sesto a 12 punti, ha segnato lo stesso numero di reti dei giallorossi, ma ne ha incassate soltanto cinque. È questa la differenza più evidente tra le due squadre: a parità di produzione offensiva, i bianconeri hanno costruito una classifica migliore grazie alla tenuta difensiva.

Per il Catanzaro sarà quindi essenziale accompagnare la ricerca del gol con maggiore protezione della propria porta. L’Ascoli proverà a confermare l’equilibrio che gli ha permesso di perdere una sola partita.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 17:15.

Arbitro: Calzavara

Calzavara Assistenti: Regattieri e Boato

Regattieri e Boato Quarto ufficiale: Vogliacco

Vogliacco VAR: Prontera

Prontera AVAR: Del Giovane

Arezzo Benevento sfida ravvicinata con VAR allo stadio

L’Arezzo, nono a 10 punti, ha ottenuto tre vittorie nonostante una differenza reti di meno sei. Gli otto gol segnati e i quattordici subiti suggeriscono un rendimento nel quale la gestione difensiva può incidere molto sull’esito delle gare.

Il Benevento, ottavo con 11 punti, presenta numeri più equilibrati: dieci reti fatte e sette incassate. La distanza di una sola lunghezza rende il confronto interessante anche per le posizioni immediatamente alle spalle delle prime.

La designazione prevede Cosso al VAR e Rutella all’AVAR, entrambi on site allo stadio Città di Arezzo.

Data e orario: sabato 24 ottobre alle 19:30.

Arbitro: Fourneau

Fourneau Assistenti: Imperiale e Lauri

Imperiale e Lauri Quarto ufficiale: Colelli

Colelli VAR: Cosso, operativo allo stadio Città di Arezzo

Cosso, operativo allo stadio Città di Arezzo AVAR: Rutella, operativo allo stadio Città di Arezzo

Palermo Carrarese la capolista cerca continuità

Il Palermo guida la classifica con 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio. I rosanero sono ancora imbattuti e vantano, nei dati riportati, il miglior attacco con sedici reti, accompagnato da sette gol subiti.

La Carrarese, tredicesima a 7 punti, ha segnato sei gol e ne ha incassati sette. La differenza reti contenuta, nonostante quattro sconfitte, evidenzia quanto possa pesare la capacità di sfruttare le occasioni. Contro la capolista serviranno compattezza e precisione, mentre il Palermo cercherà di far valere la propria maggiore produttività offensiva.

Data e orario: domenica 25 ottobre alle 15:00.

Arbitro: Drigo

Drigo Assistenti: Meli e Chiavaroli

Meli e Chiavaroli Quarto ufficiale: Perri

Perri VAR: Marini

Marini AVAR: Ghersini

Hellas Verona Pisa chiude il programma della giornata

L’Hellas Verona, undicesimo con 8 punti, ha realizzato quattordici reti, un dato elevato rispetto alla posizione occupata. Le dodici reti subite e le tre sconfitte indicano però un equilibrio ancora da consolidare.

Il Pisa, terzo a 13 punti, ha segnato anch’esso quattordici gol, concedendone nove. Il confronto mette quindi di fronte due attacchi produttivi, con i nerazzurri finora più efficaci nel tradurre le reti in punti.

La gestione delle transizioni e delle occasioni concesse potrebbe incidere su una gara nella quale entrambe hanno numeri offensivi significativi.

Data e orario: domenica 25 ottobre alle 17:15.

Arbitro: Turrini

Turrini Assistenti: Fontemurato e Zezza

Fontemurato e Zezza Quarto ufficiale: Perenzoni

Perenzoni VAR: Meraviglia

Meraviglia AVAR: Giua

Classifica Serie B prima dell ottava giornata

Il Palermo affronta il turno con cinque punti di vantaggio sul Mantova. Seguono Pisa e Modena a quota tredici, quindi Südtirol e Ascoli a dodici. In coda, Catanzaro e Sampdoria condividono quota quattro.

Posizione Squadra PG V N P GF GS DR Punti 1 Palermo 7 6 1 0 16 7 +9 19 2 Mantova 7 4 2 1 13 8 +5 14 3 Pisa 7 4 1 2 14 9 +5 13 4 Modena 7 4 1 2 12 8 +4 13 5 Südtirol 7 3 3 1 9 6 +3 12 6 Ascoli 7 3 3 1 8 5 +3 12 7 Avellino 7 3 2 2 12 8 +4 11 8 Benevento 7 3 2 2 10 7 +3 11 9 Arezzo 7 3 1 3 8 14 −6 10 10 Virtus Entella 7 2 3 2 10 8 +2 9 11 Hellas Verona 7 2 2 3 14 12 +2 8 12 Cesena 7 1 5 1 8 9 −1 8 13 Carrarese 7 2 1 4 6 7 −1 7 14 Empoli 7 2 1 4 7 11 −4 7 15 Padova 7 2 1 4 6 10 −4 7 16 Cremonese 7 1 3 3 6 10 −4 6 17 LR Vicenza 7 1 3 3 9 15 −6 6 18 Juve Stabia 7 2 3 2 8 8 0 5 19 Catanzaro 7 1 1 5 8 14 −6 4 20 Sampdoria 7 1 1 5 7 15 −8 4

PG indica le partite giocate, V le vittorie, N i pareggi, P le sconfitte, GF i gol fatti, GS i gol subiti e DR la differenza reti.

Nota sui dati: il punteggio della Juve Stabia è riportato come nel prospetto ricevuto e resta da verificare. Anche la sequenza delle ultime cinque gare dell’Entella presenta un’incongruenza: contiene due vittorie e tre pareggi, incompatibili con le due sconfitte indicate nel bilancio complessivo di sette partite. Per questo l’analisi utilizza i dati complessivi e non le sequenze di forma.