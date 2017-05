Serie B, Perugia - Benevento 1-1. La squadra di Baroni vola in finale con il Carpi

PERUGIA, 31 MAGGIO - È il Benevento la seconda finalista dei playoff di Serie B. La squadra di Marco Baroni raggiunge il Carpi in finale dopo l’1-1 di Perugia. Si parte domenica 4 giugno, con l’andata a Carpi mentre il ritorno sarà al Vigorito giovedì alle 20.30.

Nella sfida del ‘Renato Curi’ parte meglio il Benevento, che al 19' ci prova con Lucioni: il difensore svetta di testa su calcio d'angolo ma la palla sorvola la traversa. Qualche minuto più tardi ci prova anche Puscas, che riceve palla in area, calcia a giro, ma la palla finisce tra le braccia di Brignoli.

I ragazzi di Baroni, ai quali basta un pareggio, si difendono con ordine senza rischiare nulla. La manovra del Perugia appare invece lenta e prevedibile. Primo tempo che termina sullo 0-0 senza grandi occasioni da entrambe le parti.

Nella ripresa il Perugia accelera e al 47’ sfiorano il vantaggio con Dezi e Nicastro, che da pochi passi non riescono a correggere in rete un cross teso di Acampora. Pochi minuti più tardi ci prova anche Del Prete, che si ritrova il pallone addosso ma non riesce ad inquadrare la porta difesa da Cragno.

Passato lo spavento gli ospiti reagiscono, sfruttando anche i tanti errori in disimpegno degli uomini di Bucchi. Dopo due conclusioni di Falco, ci prova Viola con un sinistro dal limite che Brignoli blocca in due tempi. Nel finale Perugia a trazione anteriore con Mustacchio e Guberti al posto di Volta e Ricci, due difensori. Con cinque attaccanti in campo gli umbri si sbilanciano e scoprono il fianco alle ripartenze della squadra di Baroni. Al 73’ Chibsah fa partire un diagonale insidioso che Brignoli devia in angolo.

A dieci dalla fine la sblocca il Benevento: Brignoli è bravo sul primo colpo di testa ma non può nulla sulla ribattuta di Puscas, che porta in vantaggio i suoi e fa esplodere di gioia il settore ospiti. Nel primo dei quattro minuti di recupero concessi, Nicastro riaccende le speranze degli umbri: tap-in da pochi passi dopo l’ennesimo miracolo di Cragno. Nonostante il forcing finale del Perugia, è il Benevento ad andare in finale mentre per la squadra di Bucchi rimane una grande stagione e un sogno solo sfiorato.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine eurosport.com)