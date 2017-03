Serie B, Spal ko ad Avellino. Il Frosinone si salva a Cesena. Domani il Verona può accorciare

CESENA, 31 MARZO - Dopo i due anticipi della 33ª giornata di Serie B a sorridere è probabilmente il Verona. La squadra di Pecchia infatti, battendo il Trapani potrebbe accorciare in classifica e agganciare la Spal in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Semplici dopo lo scontro diretto con il Frosinone di sabato scorso.

Gli irpini si allontanano ulteriormente dalla zona salvezza con i tre punti conquistati grazie alla rete di Eusepi al 50’. Dopo cinque gare senza vittorie la squadra di Novellino scaccia la crisi e sfrutta una pessima partita della squadra rivelazione del campionato.

Sotto accusa il turnover attuato da Semplici, che rinuncia clamorosamente al tandem Floccari-Antenucci davanti. Ad andare vicini al vantaggio sono però gli ospiti, che al 13' sfiorano la rete dell’1-0 con Finotto ma la conclusione dell’attaccante della Spal termina di poco a lato. Dopo un buon primo tempo la Spal si spegne e sale in cattedra l’Avellino, che passa con Eusepi, bravo a partire sul filo del fuorigioco e siglare l'1-0.

A questo punto Semplici fa entrare Floccari e Antenucci ma la difesa irpina è pressoché perfetta e non lascia spazi agli avversari.Dopo aver battuto il Verona e la Spal, nella prossima giornata l'Avellino sarà di scena a Frosinone, con la possibilità di giocare un brutto scherzo alle prime tre della classe ed essere giudice della promozione in serie A.

Nel secondo anticipo il Frosinone agguanta un pari ormai insperato contro il Cesena grazie a un gol Mokulu al 91’. La squadra di Pasquale Marino va sotto nel punteggio al 21’: Garritano pesca Cocco tutto solo in area di rigore e l'attaccante bianconero batte Bardi e realizza l'1-0.

Gli ospiti ci provano prima con Soddimo e poi con Dionisi, ma Agliardi si fa trovare pronto e salva il risultato. Nella ripresa il Cesena va vicino al raddoppio ancora con Cocco ma i gialloblu si salvano e trovano il pari con Mokulu, che di testa batte Agliardi in pieno recupero.



Giuseppe Sanzi

