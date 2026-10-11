Serie B tra segnali di fuga e risposte attese la sesta giornata non ha ancora detto tutto

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Palermo e Pisa vincono in trasferta mentre il Benevento sale e il Catanzaro prepara una sfida delicata contro il Mantova

La Serie BKT riparte dopo la sosta per le nazionali e offre subito risultati che possono pesare sugli equilibri del campionato. Il Palermo conquista tre punti a Empoli, il Pisa si impone a Vicenza e il Benevento ferma il Cesena. Nell’anticipo del venerdì, invece, l’Avellino supera nettamente la Sampdoria.

La sesta giornata di Serie B deve ancora completarsi. Domenica 11 ottobre il programma propone Catanzaro Mantova, Padova Carrarese e Modena Verona. Tre incontri che possono modificare il quadro lasciato dalle gare già disputate, tra ambizioni di vertice e necessità di risalire.

Risultati della sesta giornata di Serie B

Sette incontri sono già terminati, mentre le ultime tre partite sono in programma domenica.

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Partita Risultato Avellino Sampdoria 4 a 1 Empoli Palermo 2 a 4 Benevento Cesena 2 a 0 Virtus Entella Juve Stabia 1 a 1 Südtirol Ascoli 0 a 0 LR Vicenza Pisa 0 a 3 Arezzo Cremonese 0 a 0 Partite di domenica 11 ottobre Orario Catanzaro Mantova 15.00 Padova Carrarese 17.15 Modena Verona 19.30

Il Palermo vince a Empoli e rafforza il primato

Il Palermo batte l’Empoli 4 a 2 e raggiunge quota 16 punti, consolidando il primo posto. Una vittoria importante anche per il modo in cui arriva, attraverso una rimonta e un finale nel quale i toscani provano a riaprire la partita.

L’Empoli passa in vantaggio nella ripresa con un rigore trasformato da Saporiti, ma i rosanero rispondono con Pohjanpalo, servito dal cross rasoterra di Bani. Il sorpasso porta la firma di Palumbo, prima del terzo gol realizzato da Johnsen in ripartenza.

I padroni di casa accorciano con Popov su rigore, dopo che la prima esecuzione era stata respinta e fatta ripetere. A chiudere il confronto è Cassandro, autore della rete del definitivo 4 a 2.

Per la squadra siciliana è un successo che conferma la capacità di trovare soluzioni offensive diverse. Per l’Empoli, all’esordio con Matteo Andreoletti in panchina, resta una sconfitta accompagnata da due reti segnate alla capolista.

Avellino travolgente contro una Sampdoria in difficoltà

L’anticipo del venerdì si conclude con il 4 a 1 dell’Avellino sulla Sampdoria. Al Partenio Lombardi, la formazione di Alessandro Nesta indirizza il risultato già nella prima mezz’ora.

Cheddira apre le marcature di testa su assist di Moruzzi. La risposta di Lorenzo Insigne, a segno dalla distanza, riporta momentaneamente la gara in equilibrio, ma dura poco.

L’Avellino torna avanti con Palumbo, poi allunga con Russo, ancora su un pallone servito da Moruzzi, e con Besaggio, che sfrutta un errore nella costruzione blucerchiata.

Per la Sampdoria di Bernardo Corradi arriva la quarta sconfitta nelle prime sei giornate. Il risultato evidenzia soprattutto la necessità di ritrovare compattezza difensiva, dopo una sequenza di errori che ha permesso agli irpini di prendere rapidamente il controllo.

Pisa e Benevento raggiungono quota dieci punti

Il Pisa vince 3 a 0 sul campo del LR Vicenza e ritrova slancio dopo aver raccolto un solo punto nelle due gare precedenti.

Il vantaggio arriva al 19esimo con Pittarello, che conclude di testa un’azione nata da calcio d’angolo. Anche il raddoppio segue una situazione da corner, con Calabresi a finalizzare il pallone di Tramoni. Nel recupero, Rao completa il risultato in contropiede.

I nerazzurri salgono a 10 punti, mentre il Vicenza deve intervenire sulle difficoltà difensive emerse anche in questo turno.

Alla stessa quota si porta il Benevento, che supera il Cesena 2 a 0 grazie alle reti di Siatounis e Cherubini. Per i campani è la terza vittoria consecutiva, un risultato che rafforza il percorso delle ultime settimane. I romagnoli, invece, incassano la prima sconfitta del campionato.

Südtirol e Ascoli si fermano mentre la Cremonese resiste in dieci

Lo scontro tra Südtirol e Ascoli termina senza reti. Il pareggio porta gli altoatesini a 12 punti, quattro in meno del Palermo, e consente ai marchigiani di raggiungere quota 11.

È uno stop nella rincorsa al vertice per entrambe, ma lo zero a zero conferma anche la solidità difensiva mostrata nella prima parte del torneo.

Reti inviolate anche tra Arezzo e Cremonese. I grigiorossi giocano in inferiorità numerica dal 59esimo minuto, quando Pezzella viene espulso per doppia ammonizione, riuscendo comunque a conservare il pareggio. L’Arezzo interrompe la sequenza di due sconfitte consecutive, mentre la Cremonese prolunga la propria imbattibilità sotto la guida di Fabio Pecchia.

Entella Juve Stabia un pareggio deciso nel recupero

La Virtus Entella evita la sconfitta contro la Juve Stabia grazie a una rete di Corona al 96esimo minuto. Le Vespe erano passate avanti al 47esimo con Di Nardo, ancora protagonista nell’attacco campano.

Il definitivo 1 a 1 permette ai liguri di allungare a quattro partite la serie senza sconfitte. Per la Juve Stabia resta il rammarico di una vittoria sfumata proprio nel finale, in una fase nella quale ogni punto pesa anche per effetto della penalizzazione.

Catanzaro Mantova il Ceravolo attende una risposta

Alle 15.00 di domenica 11 ottobre, il Catanzaro ospita il Mantova in una partita che mette di fronte due inizi di stagione molto diversi.

I giallorossi arrivano al confronto con 3 punti, mentre i lombardi ne hanno 11, ottenuti attraverso tre vittorie e due pareggi. Per il Catanzaro di Giorgio Gorgone, la gara rappresenta un passaggio importante per interrompere un avvio complicato e ritrovare continuità.

Il Mantova di Francesco Modesto si presenta invece ancora imbattuto. Dopo il successo del Palermo a Empoli, una vittoria al Ceravolo permetterebbe ai biancorossi di salire a 14 punti, riportandosi a due lunghezze dalla capolista.

Il tema della partita riguarda soprattutto la capacità del Catanzaro di reggere il confronto con una squadra finora regolare nei risultati. Serviranno attenzione nelle due fasi e maggiore efficacia nelle occasioni costruite, per trasformare la spinta del pubblico in punti.

Padova Carrarese e Modena Verona completano il turno

Alle 17.15, il Padova affronta la Carrarese, che inaugura la gestione di Guido Pagliuca, subentrato durante la sosta a Gabriele Cioffi.

I toscani cercano una svolta dopo dieci partite di Serie B senza vittorie e tre sconfitte consecutive senza segnare. Il Padova, reduce da due ko nelle ultime tre uscite, ha a sua volta bisogno di ritrovare incisività offensiva.

La giornata si chiude alle 19.30 con Modena Verona. I padroni di casa, a quota 10 punti prima della partita, cercano un successo per restare vicini alle posizioni di vertice. Il Verona, fermo a 7, punta invece a dare continuità ai segnali offensivi dell’ultimo turno, nel quale Daniel Mosquera ha realizzato una doppietta.

Con tre gare ancora da giocare, la classifica di Serie B resta provvisoria. Il Palermo ha già mosso un passo importante, ma le risposte attese al Ceravolo, all’Euganeo e a Modena possono ancora cambiare il volto della sesta giornata.