Serie B: tutti i risultati della 24^ giornata

ROMA, 4 FEBBRAIO - La 24esima giornata di serie B offre due derby regionali, Latina-Frosinone e Carpi-Cesena, e due sfide play-off: Perugia-Brescia e Spal-Ascoli. Le sfide non sono mancate nemmeno durante l’anticipo di campionato di ieri che ha visto il Benevento pareggiare contro la capolista Hellas Verona.

I risultati di oggi mostrano solo tre vittorie e numerosi pareggi. Cittadella -Pro Vercelli, termina in pareggio 0-0. I padroni di casa speravano in una vittoria per poter accorciare la distanza dal secondo posto. il Derby numero 51 tra Latina e Frosinone, termina con la vittoria della squadra ospite grazie ad un solo gol di vantaggio. Non è bastata la tenacia dei giocatori del Latina per portare a casa almeno il pareggio. Il Frosinone conquista il quarto derby in Serie B.

Il Perugia batte il Brescia 3-2. La squadra di casa, che ha creato moltissime palle gol, non è riuscita a concretizzare la vittoria. le due squadre si ritrovano in pareggio. Solo al minuto 84 il Perugia mette a segno un tiro, sfruttando un errore del portiere bresciano, portando la squadra alla vittoria. Momento negativo per il Brescia, alla terza sconfitta di fila nel 2017. La sfida tra Spal e Ascoli allo stadio “Mazza” è terminata in pareggio. Favilli ha portato in vantaggio l'Ascoli al 23esimo del secondo tempo, ma non si è fatta attendere la risposta della squadra della Spal al minuto 32.

Con un altro pareggio ma a reti inviolate termina la sfida tra Salernitana e Novara. La gara iniziata con ritmi alti senza esclusioni di colpi rappresenta un’occasione persa per i granata per avvicinarsi alla zona play-off. Allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia la squadra di casa ha affrontato la Ternana. Le due squadre lottano per obiettivi opposti: la Spezia nona in classifica generale, rincorre un posto valido per partecipare ai play-off. La Ternana al penultimo posto della classifica, si è rinforzata nel calciomercato di riparazione con l'intento di uscire dalla parte bassa della classifica per ottenere la salvezza. La Spezia però batte 2-0 la Ternana. Un altro pareggio nello scontro tra Pisa e la Virtus Entella, nonostante la predominanza del Pisa. La squadra di Gattuso riesce a strappare un pareggio al minuto 78 nonostante fossero con un giovatore in meno, espulso al 72esimo.

Alle 18:00 il Bari ospita il Vicenza mentre domani alle 12.30 il Carpi sfiderà il Cesena, fresco dell’eliminazione in Coppa Italia contro la Roma. È attesa per lunedì, ore 20.30, l’ultima partita della giornata tra il Trapani e l’Avellino.

Risultati :

Verona – Benevento 2-2

Spezia – Ternana 2-0

Spal - Ascoli 1-1

Salernitana – Novara 0-0

Pisa – Entella 1-1

Perugia – Brescia 3-2

Latina – Frosinone 0-1

Cittadella – Pro Vercelli 0-0



(Immagine da: Si24)

Caterina Apicella