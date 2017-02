Serie B: tutti i risultati della 25^ giornata

ROMA, 11 FEBBRAIO – lLa 25^ giornata di campionato della serie B è ricca di emozioni.

L’anticipo di campionato vede lo scontro tra il Vicenza e la Salernitana. I granata concretizzano nella prima metà di gioco con un bel gol di Busellato, giocatore di origine vicentina. Per il Vicenza è la prima sconfitta casalinga in questo 2017.

Brescia- Pisa, giocato presso lo stadio Rigamonti, invece termina in pareggio (1-1) . Il Brescia si porta a 28 punti, il Pisa a 27. Allo stadio “Silvio Piola” si è svolta la partita tra il Pro Vercelli e lo Spezia, terminata con la vittoria dello Spezia grazie a due reti. Lo Spezia vincendo questa partita ha portato a segno la terza vittoria consecutiva. Il Pro Vercelli manca l’obiettivo di portare a casa tre punti, dopo le prestazioni negative con il Trapani ed il pareggio in casa del Cittadella. Terzo pareggio consecutivo del Novara contro il Cittadella. La squadra di casa era alla ricerca del primo successo nel girone di ritorno. Il Cittadella, invece ottiene un prezioso pareggio, segnando ad un quarto d’ora dalla fine della partita assicurando il punteggio finale sull'1-1.

La partita tra l'Avellino ed il Verona ha regalato forti emozioni: l’Avellino ha sconfitto la capolista concretizzando nel secondo tempo il risultato finale di 2-0. Intanto il presidente del Verona ha reso noto che prima dell’inizio della partita, durante il tragitto che va dall'hotel allo stadio, alcuni facinorosi hanno tentato di aggredirlo provocando alcuni danni alla sua vettura. Termina in pareggio il confronto tra Cesena e Bari, espressione dell'equilibrio visto in campo. Un’altra vittoria per il Benevento in casa contro il Latina con il risultato finale di 2-1. Il Latina ha provato a smuovere il risultato nella fase finale del match ma non è riuscito nell’intento.

Partita finita in pareggio quella tra Ascoli-Trapani (2-2). Frosinone -Carpi termina 1-0. Doveva essere la partita del riscatto per il Carpi, ma ha trovato la terza sconfitta consecutiva. A decidere l’incontro è stata la rete del Frosinone nel corso della prima metà di gioco. Il Carpi finisce così al decimo posto in classifica. È attesa la partita tra Entella e Spal, prevista alle ore 18.00.

Domani alle ore 15.00 terminerà la 25^ giornata di campionato con il match Ternana- Perugia.

Risultati :

Vicenza – Salernitana 0-1

Frosinone – Carpi 1- 0

Novara – Cittadella 1-1

Pro Vercelli – Spezia 0-2

Ascoli – Trapani 2-2

Cesena – Bari 1-1

Avellino – Verona 2-0

Brescia – Pisa 1-1

Benevento – Latina 2-1

(immagine da SI24)

Caterina Apicella