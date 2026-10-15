Serie B, Verona-Catanzaro in diretta gratuita su DAZN: i dettagli e le probabili formazioni

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Verona Catanzaro in diretta gratuita su DAZN tra voglia di riscatto e pressione in classifica

Al Bentegodi venerdì 16 ottobre alle 20 e 30 si apre la settima giornata di Serie B con due squadre alla ricerca di una svolta

Verona Catanzaro sarà visibile gratis su DAZN, con accesso riservato agli utenti registrati anche senza un abbonamento attivo. La sfida è in programma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20.30, allo stadio Marcantonio Bentegodi, ed è valida per la settima giornata di Serie BKT. Hellas Verona Official

Per entrambe le formazioni è un appuntamento importante dopo un avvio di campionato complicato. Il Verona cerca continuità per avvicinarsi alle posizioni più ambiziose della classifica, mentre il Catanzaro deve interrompere una fase negativa e ritrovare fiducia.

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Come vedere Verona Catanzaro gratis su DAZN

La partita rientra tra gli eventi disponibili nella modalità gratuita di DAZN, chiamata anche freemium. Per seguire la diretta occorre avere un account e accedere alla piattaforma.

Chi è già registrato può utilizzare le proprie credenziali. Chi non possiede un profilo deve completare la procedura di registrazione e selezionare l’evento tra i contenuti gratuiti. Per questa partita non è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. dazn.com

È consigliabile effettuare l’accesso prima del calcio d’inizio, così da verificare il funzionamento dell’app o del browser e la stabilità della connessione.

Verona alla ricerca di equilibrio dopo la sconfitta di Modena

Il Verona di Marco Baroni arriva alla settima giornata con 7 punti, ottenuti attraverso due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Un bilancio che evidenzia le difficoltà incontrate dagli scaligeri nel trovare continuità dopo la retrocessione dalla Serie A.

Il successo nel derby contro il Vicenza aveva offerto un segnale incoraggiante, ma il successivo 3 a 2 subito contro il Modena ha frenato la risalita. In quella gara i gialloblù non sono riusciti a difendere il vantaggio, incassando nel finale la rete decisiva di Andrea Belotti.

La priorità per Baroni è trovare un equilibrio tra produzione offensiva e tenuta difensiva. Segnare non basta se la squadra perde compattezza nei momenti determinanti: contro il Catanzaro serviranno maggiore attenzione nella gestione del risultato e distanze più efficaci tra i reparti.

Mosquera guida un attacco che cerca continuità

La nota più positiva è rappresentata da Daniel Mosquera, autore di due doppiette consecutive contro Vicenza e Modena. L’attaccante colombiano sta offrendo un contributo concreto in zona gol e rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi del Verona. Hellas Verona Official Website

La preparazione della sfida è però condizionata dai problemi fisici. Tomas Suslov, rientrato acciaccato dagli impegni con la Slovacchia, si aggiunge alle situazioni da valutare insieme a quelle di Domagoj Bradarić e Suat Serdar. Restano inoltre le assenze di lungo periodo di Mattia Compagnon e Seid Korač, entrambi reduci da un intervento per la rottura del legamento crociato.

Catanzaro chiamato a reagire dopo il Mantova

Il Catanzaro si presenta al Bentegodi con 3 punti e il diciannovesimo posto in classifica. La sconfitta interna per 3 a 1 contro il Mantova ha aumentato la pressione su una squadra che non è ancora riuscita a trovare stabilità.

Il cambiamento rispetto alla passata stagione è stato profondo. Dopo la finale playoff raggiunta con Alberto Aquilani, i giallorossi hanno avviato un nuovo percorso tecnico e modificato parte dell’organico. Gli addii di giocatori come Mattia Liberali e Costantino Favasuli hanno richiesto nuovi equilibri e una diversa distribuzione delle responsabilità.

Questo contesto aiuta a leggere le difficoltà iniziali, ma rende ancora più urgente una risposta sul campo. A Verona servirà una prestazione capace di unire organizzazione, intensità e maggiore efficacia nelle due aree.

Gorgone cerca risposte dalla squadra

La società ha confermato la fiducia a Giorgio Gorgone dopo il confronto seguito alla gara con il Mantova. Il tecnico è quindi chiamato a ottenere segnali convincenti, sia nel risultato sia nell’atteggiamento.

La trasferta assume un peso significativo per il suo percorso, senza che questo equivalga a una decisione già presa sul futuro della panchina. Il primo obiettivo resta ricompattare il gruppo e mettere Pietro Iemmello nelle condizioni di incidere maggiormente.

Le probabili formazioni di Verona Catanzaro

Le ipotesi della vigilia prevedono il 4-3-3 per il Verona e il 3-4-1-2 per il Catanzaro. Le scelte definitive dipenderanno dalle valutazioni degli allenatori e dalle condizioni dei calciatori: si tratta dunque di formazioni probabili e non ufficiali.

Verona, modulo 4-3-3

Leali; Zappa, Dawidowicz, Slotsager, Frese; Le Borgne, Iannoni, Lella; Livramento, Mosquera, Sarr.

Allenatore Marco Baroni

Catanzaro, modulo 3-4-1-2

Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Tchaouna, Petriccione, D’Alessandro; Pafundi; Iemmello, Pecorino.

Allenatore Giorgio Gorgone

Le possibili chiavi tattiche della partita

Con questi schieramenti, uno dei temi principali potrebbe essere il confronto sulle corsie laterali. Il Verona proverebbe ad allargare la difesa avversaria con gli esterni del tridente, cercando poi Mosquera al centro dell’area. Il Catanzaro avrebbe invece bisogno di coordinare le uscite dei propri esterni per evitare di lasciare troppo spazio alle loro spalle.

Per i giallorossi, Pafundi tra le linee potrebbe diventare il collegamento tra centrocampo e attacco. La presenza di Pecorino offrirebbe un riferimento avanzato, consentendo a Iemmello di muoversi con maggiore libertà e partecipare alla costruzione delle occasioni.

Sono sviluppi legati alle scelte iniziali, ma indicano un punto centrale della sfida: entrambe le squadre dovranno attaccare senza perdere protezione quando il possesso passa agli avversari. Dopo le difficoltà dell’ultimo turno, gestione delle transizioni e concentrazione difensiva possono pesare quanto la qualità dei singoli.