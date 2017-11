Serie C, Catanzaro Cosenza, Highlight e commento dei tecnici Dionigi e Braglia (Foto e Video)

CATANZARO 19 NOVEMBRE - Tre punti fondamentali. Tre punti che vanno oltre il significato della vittoria perché ottenuti nel derby contro il Cosenza. Le reti di Zanini e Letizia regalano sorrisi al pubblico di fede giallorossa e tranquillità a mister Dionigi che in sala stampa manifesta contentezza per prestazione, gioco e risultato da parte dei suoi ragazzi.

Ecco come: “E’ stata una vittoria in cui c’è stato tutto quello che un allenatore vorrebbe vedere in una squadra: cattiveria, corsa, manovra fluida, voglia di soffrire e di vincere andando ad aggredirli in ogni parte di campo, poi avevamo di fronte avevamo una squadra costruita per vincere il campionato, il derby è una vittoria meritata da tutti i punti di vista”.Poi Davide Dionigi osserva: “Sono un allenatore abituato a costruire e ora sto vedendo un percorso di crescita, sono tre partite che la squadra sta iniziando ad assomigliare all’allenatore e la sto sentendo un po’ più mia. Hanno fatto una settimana in cui li ho visti allenarsi con intensità, ero convinto che avrebbero fatto un prestazione di questo genere, ma il percorso di crescita dal punto di vista del gioco e della mentalità deve proseguire, c’è ancora da migliorare”.Sulla partita Dionigi l’ha vista così: “Nel primo tempo noi abbiamo avuto più palleggio e geometrie riuscendo a metterli in difficoltà, attaccando dalla destra in un modo e dall’altra parte in maniera diversa. È stata una partita in cui siamo stati bravi in fase di possesso come di non possesso, nel secondo tempo abbiamo trovato la rete, loro hanno cambiato assetto passando al 4-4-2, abbiamo incontrato delle difficoltà ma poi abbiamo ripreso la partita in mano e potevamo segnare ancora”.Sull’altro fronte, mister Braglia non accampa troppe scuse: “Quando si perde qualche errore uno lo fa. Ne abbiamo fatto e ci sono costati cari, abbiamo un mese e più per arrivare a gennaio e poi si vedrà di sistemare le cose”. “Abbiamo cercato di riaprire la gara, ma il secondo gol lo abbiamo preso al pronti via e questo ha pregiudicato il nostro secondo tempo. Il campo era pesante e questo ha pregiudicato qualcosa”. Infine, Braglia, senza fare polemica, puntualizza: “Come possesso palla ne abbiamo avuto più noi. Il Cosenza ha fatto la partita che doveva fare, abbiamo sbagliato e abbiamo pagato il minimo errore che abbiamo commesso”.