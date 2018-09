Serie C: Catanzaro-Potenza 1-0. Decide Ciccone su rigore in avvio (Con highlights)

CATANZARO 16 SETTEMBRE - Tre punti ma con fatica. Inizia bene il Catanzaro di Gaetano Auteri contro un Potenza ben messo in campo e sempre pronto ad impensierire i giallorossi davanti ad un pubblico attestatosi oltre le cinquemila presenze. Il Catanzaro parte fortissimo e già al 5’ orienta la gara a suo favore.

Ciccone di tacco mette in azione Nicoletti che irrompe in area e subisce l’intervento di Sales giudicato da rigore, tra le proteste del Potenza. Ciccone s'incarica della trasformazione del penalty e spiazza, alla sua sinistra, Ioime.

Il Catanzaro continua a macinare gioco ed azioni ma non arriva al raddoppio. Una ripartenza di Ciccone che manda all’aria lo schieramento avversario, non produce i frutti sperati perché la palla che va sui piedi di Giannone viene rimpallata. Ci prova anche Nicoletti ma l’invito non trova nessuno pronto. Dopo la mezzora è il Potenza ad impadronirsi del reparto centrale guadagnando metri preziosi. Al 34’ Piccinni è indeciso a pochi passi dalla porta e al 39’ termina a lato la punizione di Strambelli e sul finire di tempo Dettori serve Guaita costringendo all’uscita salvarisultato Golubovic.







Nel secondo tempo la prudenza del Catanzaro consente al Potenza di portare diversi pericoli e ci vuole un po’ perché il Catanzaro si renda pericoloso. Strambelli al 5’ ed Emerson al 10’ non hanno fortuna anche perché Golubovic si oppone validamente. Il Catanzaro ci prova in contropiede con Ciccone che arriva davanti a Ioime ma viene neutralizzato (14’). Diversi capovolgimenti di fronte rendono incerta la gara col Catanzaro che chiude in avanti e ci prova con D’Ursi che costringe Ioime a togliere una palla dall’incrocio dei pali buttandola in corner (38’) mentre nel finale ci prova senza fortuna De Risio. La vittoria è del Catanzaro che al termine raccoglie l’applauso di tutto lo stadio.



Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-POTENZA 1-0

MARCATORE: 7' pt Ciccone (C) (rig.).

CATANZARO (3-4-3): Golubovic; Celiento, Pambianchi, Riggio; Statella, Maita, Iuliano (35’ st De Risio), Nicoletti; Giannone (17’ st Kanoute), Ciccone (29’ st Repossi) Fischnaller (17’ st D’Ursi). A disposizione: Elezaj, Mittica, Infantino, Favalli, Signorini, Eklu, Figliomeni, Posocco. Allenatore: Auteri.

POTENZA (3-5-2): Ioime; Sales (35’ st Pepe), Di Somma, Emerson; Coccia, Guaita, (20’ st Franca), Dettor (46’ st Coppola), Piccinni, Giron (35’ st Panico); Genchi, Strambelli. A disposizione: Breza, Matino, Caiazza, Matera, Mazzoleni, Fanelli, Leveque. Allenatore: Ragno.

ARBITRO: Carella di Bari.

Assistenti arbitrali: Mittica-Gregorio.

AMMONITI: Emerson (P), Pambianchi (C), Genchi (P), Di Somma (P).

NOTE: spettatori 5231 (3848 paganti), incasso 49.998 euro. Angoli: 4-2 per il Potenza. Recupero: pt 2’, st 5’.