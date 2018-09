Serie C: Catanzaro-Potenza 1-0. I commenti dei tecnici Auteri e Ragno (Foto e Video)

CATANZARO 16 SETTEMBRE - Catanzaro di misura sul Potenza nella gara d’esordio in campionato. I tre punti sono sempre importanti ed iniziare bene fa sempre morale. Negli spogliatoi i tecnici delle due squadre hanno offerto versioni piuttosto concordanti sull’andamento della gara

Gaetano Auteri, allenatore del Catanzaro, ha descritto così la gara vinta: “Gli avversari sono una buonissima squadra, ricca di contenuti tecnici e agonistici, molto organizzata e pronta a giocarsi la gara. È vero che noi alcune cose le dobbiamo migliorare, ma abbiamo fato molto bene all’inizio e poi siamo incappati in errori di lettura e il Potenza ci ha aggrediti. In questo siamo mancati. Nella mia squadra ci sono tanti giocatori che si devono abituare a questo tipo di partite perché ci siamo complicati la vita da soli nella distribuzione del gioco, anche se abbiamo dimostrato compattezza. Dobbiamo crescere da tanti punti di vista. Molte volte abbiamo forzato le situazioni, anziché fare giocate semplici, commettendo errori gratuiti. La vittoria è strameritata per quanto visto in campo”.

Nicola Ragno, tecnico del Potenza, nonostante il risultato negativo, non è deluso: “Abbiamo tenuto testa ad una squadra forte, quando sono calati fisicamente in alcune zone del campo noi dovevamo essere più bravi a castigarli ma non era facile per noi, eravamo all’esordio e dobbiamo capire la categoria, abbiamo capito che il Catanzaro punterà con altre quattro o cinque squadre al salto di categoria. Questa partita ci ha insegnato che dobbiamo essere più furbi. Analizzando nei minimi dettagli il rigore non so se c’era o meno, non mi lamento ma qualche dubbio dalla panchina mi viene”.

Carlo Talarico