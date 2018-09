Serie C: Rende-Catanzaro 1-0, il derby sbloccato nel finale da Gigliotti (highlights)

RENDE 21 SETTEMBRE - Termina con la vittoria dei padroni di casa, maturata nel finale di gara, il primo derby di Calabria nel girone C di serie C. A Rende il Catanzaro va un paio di volte vicino alla rete senza riuscire a trovarla, mentre i padroni di casa non riescono a superare il pacchetto difensivo giallorsso se non alla lunga e dopo le mosse di mister Modesto che ha inserito forze fresce e vivacità in avanti

In avvio parte megli la formazione di mister Auteri. Infatti al 3’ Ciccone libera il sinistro che termina alto e poi al 7’ l’occasione più ghiotta col palo di Fischnaller che sfrutta il passaggio corto di D’Ursi su punizione e da fuori area per poco non sorprende Savelloni. Ancora Catanzaro che al 13’ Nicoletti, in area dopo una bella combinazione con D’Ursi, guadagna solo un corner sulla respinta di Minelli. Il Rende si affaccia dalle parti del Catanzaro al 20’ con Giannotti che mette una palla insidiosa dalla destra e reclama un rigore per un fallo in area sul quale l’arbitro sorvola. Al 33’ è Fischnaller che in azione veloce arriva al tiro (di destro) che termina di poco a lato alla sinistra del portiere di casa. Nel finale di tempo da registrare l’uscita di Golubovic sui piedi di Vivacqua.



Nella ripresa parte meglio il Catanzaro che va alla conclusione al 2’ con Ciccone che costringe Savelloni alla respinta bassa. Al 3’ un brivido per il Catanzaro: Rossini segna di tacco ma l’assistente arbitrale Bruni segnala prontamente la posizione di fuorigioco dell’attaccante biancorosso. Al 21’ Giannone, entrato pochi minuti prima, prova la conclusione dalla distanza con una parabola che termina di poco oltra il palo lontano. Sull’altro fronte (23’), Blaze serve Franco che colpisce al volo ma la conclusione è alta. La gara non si sblocca. Le sostituzioni danno maggiore vivacità al Rende e l’inserimento di Gigliotti fa la differenza. Al 40’ infatti l’ex Catanzaro s’inserisce tra i due centrali del Catanzaro (Celiento e Riggio) e batte Golubovic regalando tre punti che consentono al Rende di essere a punteggio pieno dopo le prime due gare di campionato. Nel finale il Catanzaro non ha più la forza di riequilibrare il risultato col Rende che rimane sempre alto cercando il raddoppio che avrebbe punito oltremodo un Catanzaro alla ricerca della migliore condizione.

Carlo Talarico



Il tabellino:

RENDE-CATANZARO 1-0

MARCATORE: 40’ st Gigliotti (C).

RENDE (3-4-3): Savelloni; Germinio, Minelli, Sabato; Viteritti (44’ st Godano), Franco, Awua (44’ st Laaribi), Blaze; Giannotti (33’ st Actis Goretta), Rossini (49’ st Maddaloni), Vivacqua (33’ st Gigliotti). A disposizione: Palermo, Borsellini, Cipolla, Sanzone, Di Giorno, Achik, Calvanese. Allenatore: Modesto.

CATANZARO (3-4-3): Golubovic; Celiento, Riggio, Pambianchi; Statella (32’ st De Risio), Maita, Iuliano (44’ st Repossi), Nicoletti; D’Ursi (10’ st Kanoute), Ciccone, Fischnaller (10’ st Giannone). A disposizione: Elezaj, Mittica, Favalli, Signorini, Eklu, Nikolopoulos, Posocco. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Cipriani di Empoli.

Assistenti arbitrali: Laudato-Bruni.

AMMONITI: Pambianchi (C), Viteritti (R), Sabato (R), Golubovic (C), Giannotti (R), Celiento (C), Savelloni (R).

NOTE: spettatori 2000 circa di cui circa 500 ospiti. Angoli: 2-2. Recupero: pt 0’, st 5’.