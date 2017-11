Serie C: Virtus Francavilla-Catanzaro 1-0, una rete in avvio piega la formazione di mister Dionigi

BRINDISI, 4 NOVEMBRE –Un imperioso stacco di testa di Maccarone sul corner proveniente dal piede di Agostinone regala la vittoria alla Virtus Francavilla ai danni di un Catanzaro che non è riuscito a trovare il guizzo vincente nel corso di una gara in cui non sono mancate le emozioni, anche se alla fine è risultata molto spezzettata.

Detto della rete decisiva di Maccarrone in avvio di gara, ovvero poco dopo aver preso le misure, il Catanzaro ci prova con Letizia che viene murato due volte dalla difesa di casa. Al 18’ tocca a Nicoletti sbucare in area arrivando a tu per tu con Albertazzi ma il controllo della palla risulta difficoltoso e la ghiotta occasione sfuma. Poi dal piede di Letizia arriva un brivido: al 25’ la sua punizione termina di pochissimo a lato. Dopo queste fiammate è la Virtus Francavilla a riconquistare metri di campo.

Al 31’ un destro da fuori area di Ayina per poco non inganna Nordi costretto alla presa in due tempi, mentre poco dopo Sicurella e Di Nicola si rendono pericolosi. Sul finire del tempo Letizia salta due uomini e da pochi passi con il solo Albertazzi davanti, calcia fuori.

Nella ripresa le squadre si fronteggiano contendendosi ogni pallone. Il gioco si spezzetta e per vedere la prima occasione si deve attendere il 13’ grazie ad un contropiede di Di Nicola che non capitalizza il vantaggio dell’uomo in più. Il Catanzaro soffre le ripartenze anche al 18’ quando Mastropietro cerca Ayina che non si fa trovare pronto. Alla mezzora si registra un sussulto giallorosso: Zanini dalla destra serve Infantino che prova la conclusione al volo che si stampa sul palo alla sinistra di Albertazzi, la palla torna sui piedi dello stesso Infantino che però spreca calciando alle stelle. Ancora Catanzaro al 39’. Onescu invita i compagni appostati in area con un cross invitante ma nessuno dei compagni riesce a trovarsi pronto alla battuta. I cambi che Dionigi opera non sortiscono alcun effetto e dopo cinque minuti di recupero in cui il Catanzaro non ha la forza di creare pericoli si torna a casa sconfitti.

Carlo Talarico

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO 1-0

MARCATORE: 7’ pt Maccarrone (F),



VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Albertazzi; Prestia, Maccarrone, Agostinone; Albertini, Mastropietro (18’ st Folorunsho), Biason (28’ st Buono), Sicurella, Di Nicola (41’ st Madonia); Ayina (18’ st Valotti), Saraniti (41’ st Gallù). A disp.: Battaiola, Scarafile, Delvecchio, Sicurella, Monaco, Giampaolo, Viola. All.: D'Agostino.



CATANZARO (3-4-3): Nordi; Gambaretti (40’ st Anastasi), Sirri, Riggio; Zanini, Benedetti (33’ st Marin), Onescu, Nicoletti (33’ st Imperiale); Kanis (26’ st Falcone), Infantino, Letizia (40’ st Puntoriere). A disp.: Marcantognini, Pellegrino, Marchetti, Di Nunzio, Lukanovic. All.: Dionigi.



ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

Guardalinee: Claudio Cantiani di Venosa e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore.



AMMONITI: Sirri (C), Biason (F), Albertini (F), Letizia (C), Gallù (F).



NOTE: Spettatori un migliaio di cui 84 provenienti da Catanzaro. Angoli: 5-2 per la Virtus Francavilla. Recupero: 2' pt, 5’ st.

