Serie D: Graduatoria Playoff 2017/2018. Fase Finale Juniores: il programma e gli arbitri

ROMA, 12 GIUGNO – Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le tre graduatorie previste dal regolamento per eventuali ripescaggi in Lega Pro nella prossima stagione sportiva. A questo link è possibile consultare il Comunicato Ufficiale n° 162 con le classifiche e i relativi punteggi.

FASE FINALE JUNIORES

Il campionato Juniores Serie D si avvicina al suo epilogo: dal 14 al 16 giugno si disputerà in Versilia la Final Four della Fase Finale che assegnerà lo scudetto di categoria. Quattro le formazioni rimaste in corsa: Campodarsego, Pineto, Recanatese e Seregno.



Le semifinali si disputeranno giovedì 14 presso lo stadio “Bresciani” di Viareggio: alle ore 15.30 Pineto-Recanatese, mentre alle ore 18 sarà la volta di Campodarsego-Seregno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si andrà ai calci di rigore per stabilire le squadre che accederanno alla finale in programma alle ore 11 di sabato 16 giugno presso lo stadio “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi.



Designazioni arbitrali

Pineto-Recanatese (arbitro Kevin Bonacina di Bergamo; assistenti Marco Toce di Firenze e Simone Venuti di Valdarno) *ore 15.30

Campodarsego-Seregno (Francesco Burlando di Genova; Matteo Camoni di Pistoia e Lorenzo Giuggioli di Grosseto) *ore 18