Serie D, la Rappresentativa pesca Napoli, Bari e Camioneros alla 69^Viareggio Cup

ROMA, 8 FEBBRAIO – Saranno Napoli, Bari e gli argentini del Camioneros i prossimi avversari della Rappresentativa Serie D alla 69^Viareggio Cup, in programma dal 13 al 29 marzo.



Questo l’esito del sorteggio svolto stamattina nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio, dove la selezione di mister Augusto Gentilini è stata inserita nell’ostico Girone 6: “Ci aspettano belle partite da vivere con grande intensità dal primo all’ultimo minuto. Dal punto di vista del sorteggio non ci cambia nulla, in competizioni come questa sai già di affrontare squadre di alto profilo”.

Per la Rappresentativa Serie D si tratta della dodicesima partecipazione al torneo, unico precedente con le avversarie quello col Napoli (1-1 nell’edizione 2012). I partenopei hanno trionfato a Viareggio nel 1975, a questo successo si aggiungono 4 finali (1969, 1984, 1990, 1991). Anche il Bari è riuscito a vincere la coppa una volta sola, per la precisione nel 1997. Per i Camioneros si tratta invece della seconda partecipazione consecutiva al torneo dopo quella dello scorso anno.Alla manifestazione organizzata dal Centro Giovani Calciatori, quest’anno nel format a 40 squadre, possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 1998 in poi (e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età) più 3 «fuori quota» classe 1997. Le società potranno utilizzare come prestiti fino ad un massimo di 5 giocatori che non dovranno però essere «fuori quota».Si qualificano agli ottavi le cinque squadre prime classificate di ciascun girone e le migliori tre seconde.

