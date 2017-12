Serie D Le decisioni del Giudice Sportivo. Roma, 6 dicembre 2017 Tre a zero a tavolino a favore dell’Altamura nel match contro il Gravina. Quattro le giornate di squalifica a mister Iacobelli della Sangiovannese e ben sette al calciatore Antonio Esposito della Lupa Roma

ROMA, 6 DICEMBRE – I provvedimenti disciplinari a seguito della 15^ giornata di andata (17^ per i gironi A, B e D) dello scorso week end. A causa della rinuncia del Gravina a proseguire il match in trasferta contro il Team Altamura, dopo l’incidente in campo che ha coinvolto un proprio giocatore, viene assegnata alla squadra di casa la vittoria per 3-0 a tavolino.

Ammenda – Euro 2.000 e diffida al Sestri Levante; Euro 1.000 Varese e San Giovannese; Euro 800 Jesina e Sangiustese; Euro 400 Campobasso; Euro 300 Igea Virtus; Euro 200 Cjarlins Muzane, Levico Terme e RoccellaSqualifica – 4 gare: Agostino Iacobelli (Sangiovannese); 3 gare: Diego Goatelli (Sestri Levante); 1 gara: Mauro Venturi (Aprilia), Massimiliano De Mozzi (Clodiense), Pier Francesco Battistini (L’Aquila), Gianluca Sgarra (Lupa Roma), Alessandro Pellicori (Palmese), Giovanni Maneschi (Ponsacco), Domenico Giampà e Vincenzino Sgro (Roccella), Carlo Bresciani (Viareggio).Squalifica – 7 gare: Antonio Esposito (Lupa Roma); 3 gare: Mattia Floris (Lanusei), Giovanni Fenati (Massese), Donato Posillipo (Roccella), Vittorio Palumbo (Taranto); 2 giornate: Filippo D’Alessio (Jesina), Francesco Proietti gaffi (Lupa Roma), Tommaso Saccavino (Mantova), Giuseppe Aliano (Palazzolo), Andrea Repossi (Varese), Mousa Balla Sowe (Vibonese).