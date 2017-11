Serie D, programma e arbitri 13^giornata (15^ gironi A-B-D). Ridotta la penalizzazione alla Turris

Serie D, programma e arbitri 13^giornata (15^ gironi A-B-D). Ridotta la penalizzazione inflitta alla Turris.

ROMA, 17 NOVEMBRE – Serie D in campo questo weekend per la 13^giornata di campionato, 15^ nei gironi A-B-D.



Si parte domani con l’unico anticipo Sansepolcro-Tuttocuoio (C), fischi d’inizio alle ore 15 presso il comunale “Bernicchi” di Città di Castello. Le altre squadre scenderanno in campo domenica 19 novembre alle ore 14.30, con alcune variazioni d’orario e d’impianto di gioco.

La Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso della Turris (H), riducendo la penalizzazione in classifica da 6 a 4 punti.

VariazioniGir C: Sansepolcro-Tuttocuoio (anticipo 18/11 alle ore 15, comunale “Bernicchi” di Città di Castello); Castelvetro-Imolese (porte chiuse al comunale “Venturelli” di Castelvetro)Gir E: U.Sanremo-Finale (ore 15)Gir G: Flaminia-Atletico (porte chiuse)Gir H: Potenza-Gravina (ore 15): Audace Cerignola-San Severo (ore 18)Gir I: Città di Gela-Palazzolo (settore tifosi locali chiuso)Designazioni arbitraliSeregno-Castellazzo (Giuseppe Romaniello di Napoli), Arconatese-Inveruno (Manuel Berti di Varese), Borgosesia-Chieri (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Derthona-Oltrepovoghera (Dario Madonia di Palermo), Caronnese-Casale (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Como-Bra (Franco Iacovacci di Latina), Folgore Caratese-Varese (Giuseppe Vingo di Pisa), Pavia-Borgaro Nobis 1965 (Julio Milan Silvera di Valdarno), Pro Sesto-Gozzano (Riccardo Pelagatti di Livorno), Varesina-Olginatese (Alessandro Cutrufo di Catania).: Bustese-Crema (Marco Porcheddu di Oristano), Ciliverghe Mazzano-Rezzato (Filippo Prior di Ivrea), Ciserano-Ponte S.pietro Isola (Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola), Darfo Boario -Lecco (Andrea Bindella di Pesaro), Levico Terme-Romanese (Andrea Bordin di Bassano del Grappa), Lumezzane-Virtus Bergamo (Marco Paletta di Lodi), Pergolettese-Aurora Pro Patria (Fabio Tucci di Ostia Lido), Scanzorosciate-Dro (Davide Faraon di Conegliano), Trento-Grumellese (Matteo Pierobon di Castelfranco Veneto).Adriese-Rovigo (Andrea Cattaneo di Civitavecchia), Ambrosiana-Belluno (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Campodarsego-Mantova (Michele Giordano di Novara), Cjarlins Muzane-Abano (Daniel Cadirola di Milano), Clodiense-Legnago (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Este-Calvi Noale (Marco Russo di Torre Annunziata), Tamai-Union Arzignanochiampo (Andrea Rizzello di Casarano), Union Feltre-Liventina (Adolfo Baratta di Rossano), Virtusvecomp Verona-Montebelluna (Valentina Garoffolo di Vibo Valentia).Castelvetro-Imolese (Alessio Caporale di Abbiategrasso), Correggese-Aquila Montevarchi (Matteo Dallapiccola di Trento), Fiorenzuola-Romagna Centro (Adalberto Fiero di Pistoia), Forli' -Lentigione (Federico Gobbato di Basso Friuli), Pianese-Mezzolara (Matteo Mori di La Spezia), Rimini-Trestina (Antonino Costanza di Agrigento), Sangiovannese-Sammaurese (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Sasso Marconi-Colligiana (Edoardo Gianquinto di Trapani), Villabiagio-Vigor Carpaneto (Gabriele Scatena di Avezzano), Vivialtoteveresansepolcro-Tuttocuoio (Dario Di Francesco di Ostia Lido).Albissola-Savona (Mario Davide Arace di Lugo di Romagna), Scandicci-Rignanese (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Ghivizzano Borgoamozzano-Lavagnese (Francesco D'eusanio di Faenza), Ligorna-Seravezza Pozzi (Francesco Croce di Novara), San Donato Tavarnelle-Ponsacco (Simone Picchi di Lucca), Sestri Levante-Argentina (Raimondo Borriello di Arezzo), Unione Sanremo-Finale Ligure (Jacopo Bertini di Lucca), Valdinievole Montecatini-Real Forte Querceta (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Viareggio-Massese (Giuseppe Zuffada di Sulmona).Avezzano-San Nicolo Calcio Teramo (Andrea Bianchini di Perugia), Jesina-Francavilla (Fabian Brognati di Ferrara), Matelica-L'Aquila (Giorgio Piacenza di Bari), Monticelli-Fabriano Cerreto (Pierfabio Falasca di Pescara), Pineto-Citta’ Di Campobasso (Emanuele Bracaccini di Macerata), San Marino-Recanatese (Ilaria Bianchini di Terni), Sangiustese-Nerostellati (Samuele Andreano di Prato), Vastese-Castelfidardo (Claudio Campobasso di Formia), Vis Pesaro-Olimpia Agnonese (Stefano Nicolini di Brescia).Albalonga-San Teodoro (Giovanni Sanzo di Agrigento), Budoni-Lupa Roma (Giacomo Casalini di Pontedera), Calcio Flaminia-Sff Atletico (Stefano Camilli di Foligno), Cassino-Trastevere (Alessio Angelo Boscarino di Siracusa), Latina-Lanusei (Luigi Catanoso di Reggio Calabria), Latte Dolce-Aprilia (Luca De Angeli di Milano), Ostiamare-Monterosi (Giuseppe Rispoli di Locri), Rieti-Nuorese (Rosario Antonio Grasso di Acireale), Tortoli-Anzio (Marco Sicurello di Seregno).Audace Cerignola-San Severo (Maria Marotta di Sapri), Aversa Normanna-Francavilla (Mario Saia di Palermo), Cavese-Taranto (Giacomo Monaco di Termoli), Citta Di Gragnano-Frattese (Daniele Perenzoni di Rovereto), Manfredonia-Sporting Fulgor (Davide Di Marco di Ciampino), Sarnese-Pomigliano (Simone Pistarelli di Fermo), Potenza-Gravina (Marco Monaldi di Macerata), Team Altamura-Az Picerno (Francesco Foresta di Nola), Turris-Nardo (Sajmir Kumara di Verona).: Ercolanese-Igea Virtus Barcellona (Fabiano Simone di Bologna), Acireale-Nocerina (Alessandro Di Graci di Como), Messina-Ebolitana (Michele Delrio di Reggio Emilia), Cittanovese-Portici (Francesco Lipizer di Verona), Citta Di Gela-Palazzolo (Antonio Acampora di Ercolano), Gelbison Vallo D.lucania-Paceco (Gilberto Gregoris di Pescara), Roccella-Sancataldese (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Troina-Isola Capo Rizzuto (Marco Emmanuele di Pisa), Vibonese-Palmese (Mattia Pascarella di Nocera Inferiore).