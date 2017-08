Servizi per l\'Impiego: 17 milioni di euro per Province e Città Metropolitana

CATANZARO 28 AGOSTO - Il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, ai fini di una puntuale e trasparente comunicazione relativa allo stato d’avanzamento delle procedure amministrative riguardanti i trasferimenti alle Province ed alla Città Metropolitana delle risorse riguardanti i Servizi per l’Impiego per l’anno 2017, segnala ed evidenzia quanto segue.

La Regione Calabria ha sottoscritto nelle scorse settimane la Convenzione con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relativa alla gestione dei Servizi per l’Impiego per l’anno 2017. La Convenzione fa seguito all’Accordo Stato - Regioni Province Autonome dello scorso dicembre, per la proroga per il 2017 dell’attività dei Centri per l’impiego.