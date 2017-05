Servizio Civile: pubblicati bandi di selezione per 47.529 volontari

CATANZARO, 24 APRILE 2017 - C'è tempo fino alle ore 14 del 26 giugno per presentare la propria candidatura alle selezioni per il Servizio Civile Nazionale.

Oggi, infatti, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato i bandi per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all'estero. I documenti ufficiali sono disponibili sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it.

Alla selezione possono partecipare i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che siano interessati a vivere un'esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate direttamente agli enti titolari del progetto scelto entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un solo progetto da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, pena l'esclusione.

Entusiasta il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti. Per lui, i numeri del bando rappresentano la prova concreta della volontà del Governo di rilanciare il Servizio civile, anche attraverso l'introduzione del Servizio Civile Universale.

Sempre per il 2017, sono previsti anche ulteriori bandi per la selezione di volontari da impegnare nei progetti del programma 'Garanzia Giovani".

Daniele Basili

immagine da regione.calabria.it