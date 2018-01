Sesto Fiorentino, auto pirata provoca due incidenti e fugge: arrestato cittadino marocchino

FIRENZE, 2 GENNAIO - Un cittadino marocchino di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver causato due incidenti a Sesto Fiorentino. L'uomo avrebbe causato un primo incidente intorno alle 10.30 in via Gramsci tamponando due auto, finendo sul marciapiede e ferendo una donna di 58 anni e un uomo di 73.

A questo punto, dopo essere fuggito a tutta velocità senza prestare soccorso, il nordafricano avrebbe travolto un passante in via Togliatti, uccidendolo. Durante la seconda fuga il cittadino marocchino è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine Infooggi.it)