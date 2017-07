Sesto San Giovanni, da Forza Italia stop alla costruzione della moschea

MILANO, 18 LUGLIO - Il progetto che prevede la costruzione della Moschea di Sesto San Giovanni sarà archiviato. La Giunta comunale ha approvato oggi una delibera che può essere considerata il primo stop formale alla realizzazione di quella che avrebbe dovuto essere la più grande moschea del Nord Italia, e sulla cui costruzione si è giocata gran parte dell’ultima campagna elettorale.

Motivazione una serie di inadempimenti da parte del Centro Culturale Islamico rispetto a impegni previsti nelle convenzioni del 2013 e del 2015. Alla comunità islamica il Comune contesta "il mancato pagamento" di 320mila euro: 20mila euro a saldo del diritto di superficie, 250mila euro quale contributo per le opere aggiuntive e 50mila euro per la monetizzazione dei parcheggi. Inoltre, il centro culturale non avrebbe nemmeno completato la procedura di avvenuta bonifica né avviato la fase di realizzazione della struttura il cui inizio lavori, in base al cronoprogramma, sarebbe dovuto partire a settembre dell'anno scorso.

Motivazione una serie di inadempimenti da parte del Centro Culturale Islamico rispetto a impegni previsti nelle convenzioni del 2013 e del 2015. "Mancanze gravi - ha spiegato il neosindaco Roberto Di Stefano (FI) - che hanno spinto la Giunta a dare mandato agli uffici competenti di intraprendere azioni per le contestazioni di rito e successiva risoluzione della convenzione". "Abbiamo fatto un importante passaggio di un percorso - ha aggiunto - che porterà alla definitiva archiviazione del progetto".

Giuseppe Sanzi

