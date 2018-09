Settembre al cinema: ecco le pellicole più attese

NAPOLI, 3 SETTEMBRE 2018 - Settembre, per alcuni il "capodanno dell’anima", mese in cui si stilano i veri buoni propositi, in cui tutto ricomincia.

E mentre ci apprestiamo a salutare la bella stagione, consoliamoci con il dare il benvenuto ad un’altra, quella cinematografica, ricca di grandi pellicole, come già “spoilerato” in questi giorni dal Festival di Venezia.



Ma vediamo nel dettaglio quali sono e quando usciranno i film settembrini più attesi dal pubblico e dalla critica:

Il prossimo weekend, a partire da giovedì 6 settembre, arrivano al cinema Mamma Mia! Ci risiamo di Ol Parker, sequel ambientato 10 anni dopo il primo fortunato musical di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, e l’attesissimo La Ragazza dei Tulipani, tratto dal besteller di Marigold Hotel che racconta la storia, ambientata nel 1600, di una giovane orfana moglie trofeo di un ricco e anziano mercante, che s’innamora perdutamente di un giovane squattrinato pittore ingaggiato per farle un ritratto.

A seguire, il 13 settembre, ci aspetta al cinema una triade di film da non perdere: primo tra tutti l’italianissimo La Profezia dell’Armadillo di Emanuele Scaringi, una bellissima commedia dai toni drammatici tratta dall’opera a fumetti del fumettista Zerocalcare. A seguire, troveremo al cinema direttamente dal red carpet di Venezia75, Sulla mia Pelle, un film ispirato agli ultimi giorni di vita del trentunenne Stefano Cucchi (uno straordinario Alessandro Borghi) arrestato per spaccio il 15 ottobre 2009 e morto il 22 dello stesso mese mentre si trovava in custodia cautelare. Un bellissimo film, ma anche "un fortissimo pugno nello stomaco", firmato Alessio Cremonini. Il terzo film che arriverà in sala è Un Affare di Famiglia, pellicola giapponese diretta da Hirokazù Kore-eda, che racconta di una famiglia composta da individui privi di una reale parentela che cerca di sbarcare il lunario commettendo furti nei supermercati. Nonostante i pochi mezzi a disposizione, adottano una bimba orfana. Tra un furto e l’altro, la bizzarra famiglia vive spensierata e felice, finché un incidente non rivela la verità sui legami reali che uniscono adulti e bambini.

Il 20 settembre, invece, arriverà al cinema, per la gioia di adulti e piccini, Gli Incredibili 2 di Brad Bird, sequel d’animazione che racconta le vicende della famiglia di supereroi Parr, pronta ad andare ancora una volta in azione per combattere il crimine.

Il mese terminerà con un altro imperdibile film, probabilmente la punta di diamante di questo settembre cinematografico, stiamo parlando dell’ultimo lavoro del regista Spike Lee intitolato Blackkklansman. Come sempre Lee, non si smentisce e torna a parlarci con grande attualità di temi come diversità, uguaglianza e integrazione, ma questa volta lo fa raccontando una storia particolare: Ron Stallwortg, interpretato da John David Washington, nonché figlio del più celebre Denzel, è il primo afroamericano ad entrare nel dipartimento di polizia di Colorado Spring all’inizio degli anni ’70. Si troverà infiltrato nella sezione locale del Ku Klux Klan, ma avrà bisogno della complicità del suo collega bianco (Adam Driver) per andare in fondo alla missione.

Queste sono le pellicole più attese e che vi raccomandiamo di non perdere, insieme a queste ne arriveranno in sala molte altre: Ride di Jacopo Rondinelli, The Equalizer 2 – Senza Perdono di Antonie Fuqua, Touch Me Not di Adina Pintilie, Un figlio all’improvviso di V. Lobelle,S. Thiery, Un Storia senza Nome di Roberto Andò, La Casa dei Libri di Isabel Coixet, Il Segreto di Charlie di Rebekah Fortune, L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam, The Predator di Shane Black.



Dopo questa carrellata di film, non vi resta che l’imbarazzo della scelta! Ebbene, decidete cosa vedere prima e correte al cinema!

Articolo di Marcella Cerciello