Settimana italiana: il Papa in Toscana, la Merkel ad Assisi

FIRENZE, 6 MAGGIO - Settimana fitta di impegni per il Papa quella che inizia domani: giovedi' 10 maggio Francesco fara' una visita pastorale a Loppiano (Firenze) per incontrare i membri della Comunita' del Movimento dei Focolari. Nella stessa giornata si rechera' a Nomadelfia (Grosseto) dai membri della Comunita' fondata da don Zeno Saltini. Mercoledi' in Vaticano la consueta udienza generale.

Per ricordare i 40 anni della legge Basaglia che il 13 maggio 1978 chiuse i manicomi si terranno varie iniziative tra cui un convegno a Roma promosso dalla Sip (societa' italiana di psichiatria) in programma mercoledi' 9 maggio.

Nel week end la cancelliera tedesca Angela Merkel e' attesa in Umbria ad Assisi dove ricevera' in dono la lampada della pace di San Francesco. Sul fronte giudiziario due gli appuntamenti da segnalare. L'8 maggio l'udienza del gup per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani nel processo per il reato di riciclaggio che li vede coinvolti in una serie di operazioni finanziarie a cominciare da quella legata all'appartamento di Montecarlo. Venerdi' 11 maggio, invece, tocca a Mondo di mezzo: ci sara' una udienza nel processo all' ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per corruzione e finanziamento illecito. Lunedi' 7 maggio, inoltre, a Parma si apre "Cibus 2018", la grande manifestazione dedicata all'agroalimentare che durera' fino al 10 maggio. Per lo sport l'evento piu' atteso e' quello degli Internazionali di Tennis a Roma, al Parco del Foro Italico. Si comincia lunedi' 7 maggio fino al 20 dello stesso mese.

Moro: al Miur convegno "Giovani, politica e senso delle istituzioni nel pensiero di Aldo Moro" per ricordare lo statista a 40 anni dalla sua scomparsa. Intervengono la Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, Giorgio Balzoni, autore del libro "Aldo Moro. Il professore", Giuseppe Fioroni, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro nella XVII legislatura, Ezio Mauro, autore del documentario "Il Condannato. Cronaca di un sequestro".



Alimentazione: a Parma "Cibus 2018", grande manifestazione dedicata all'agroalimentare che si svolge da oggi al 10 maggio.

Andreotti: in occasione del quinto anniversario della morte il professor Andrea Riccardi tiene a Roma una 'lectio magistralis', organizzata dall'Associazione Giovane Europa, su "Andreotti d'Arabia. La Siria, guerra e dialogo in Medio Oriente".

Tennis: 75esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, in programma da oggi al 20 maggio al Parco del Foro Italico.

Salute: conferenza stampa di presentazione della "Race For The Cure 2018" che si terra' al Circo Massimo dal 17 al 20 maggio 2018.

Telefonia: a Roma convegno "Le sperimentazioni 5G nelle principali citta' europee: le migliori pratiche e il progetto di Roma Capitale" con la sindaca Raggi.

Cinema: "Roma Tre Film Festival" da oggi al 13 maggio con un programma ricco di appuntamenti e riflessioni culturali. Incontri con Dario Argento, Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, Michele Placido e Paolo Taviani.

Alimentazione: a Milano torna il "Global Food Innovation Summit", "Seeds & Chips", durante la settimana milanese del Food da oggi al 10 Maggio.

Morte studente Usa: processo in assise al senzatetto Massimo Galioto.

Giornalismo: AGCOM, Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, organizza il convegno "World Press Freedom Day 2018. Trasparenza e liberta' di informazione nello stato di diritto. Giornalisti minacciati e sistemi di protezione." Aprono i lavori Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, Roberto Fico, presidente della Camera; Virginia Raggi, sindaca di Roma.



Libri: al Miur conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di #ioleggoperche', la grande iniziativa di promozione del libro e della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE) a sostegno delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Sara' presente la ministra Valeria Fedeli.

Sport: all'Universita' Campus Bio-medico di Roma i campioni raccontano la loro fatica verso la vittoria.

Salute: a Roma conferenza stampa di presentazione e firma del Protocollo sperimentale di intesa finalizzato alla tutela della disabilita' da patologie oncologiche, con il presidente Insp Tito Boeri e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.



Musica: esordio a Roma per l'Orchestra Erasmus, la formazione musicale promossa dall'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire e formata da studenti Erasmus dei Conservatori e Istituti musicali italiani. Il "Concerto per l'Europa" e' un evento gratuito e si svolge in occasione delle celebrazioni per la Festa d'Europa. L'Orchestra e' composta da 50 musicisti provenienti da 15 Conservatori ed e' diretta dal Maestro Elio Orciuolo.

MERCOLEDI' 9 MAGGIO

Papa: udienza generale

Ruby ter: udienza gup su Berlusconi e Apicella (filone romano).

Psichiatria: a Roma incontro sul tema "I 40 anni della Legge 180. I numeri della psichiatria dopo i manicomi. Presente e futuro" promosso dalla Societa' Italiana di Psichiatria.

Riciclaggio: udienza gup per Fini e famiglia Tulliani.

Corruzione: udienza processo all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, accusato di aver dato soldi all'ex funzionario Consip Marco Gasparri.

Alimentazione: a Milano Festival Europeo del Cibo di Strada. Da oggi al 13 maggio quattro giorni di percorsi, scoperte, sapori, per un viaggio tra eccellenze culinarie italiane ed estere.



VENERDI' 11 MAGGIO

Mondo di mezzo: udienza processo a ex sindaco Alemanno per corruzione e finanziamento illecito.



SABATO 12 MAGGIO

La Cancelliera Angela Merkel alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Per l'occasione le viene consegnata in dono la lampada della pace di San Francesco. Presente anche il presidente della Repubblica della Colombia e premio Nobel per la pace, Juan Manuel Santos.



DOMENICA 13 MAGGIO

- XVIII giornata di ritorno del Campionato di Calcio di Serie A

- Quirinale: concerto del violinista israeliano Shlomo Mintz, accompagnato al pianoforte da Roberto Prosseda, per i 70 anni dello Stato di Israele. (