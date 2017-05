Settimo Torinese, neonato abbandonato in strada muore poco dopo l\'arrivo in ospedale

SETTIMO TORINESE, 30 MAGGIO - Una drammatica notizia di cronaca arriva da Settimo Torinese, dove un neonato è stato abbandonato questa mattina ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il piccolo, avvolto in un asciugamano, è stato individuato sul ciglio della strada in via Turati 2 da un passante che stava tornando a casa dal lavoro. L'uomo ha prontamente dato l'allarme e il neonato è stato trasportato dal 118 all'ospedale Regina Margherita di Torino, ma a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimare il bambino. Il decesso è sopraggiunto dopo circa un'ora dal ricovero nel reparto di terapia intensiva.

Sembrerebbe, almeno dai primi accertamenti, che il minore fosse stato partorito da poche ore. Le sue condizioni di salute sono apparse già particolarmente gravi al personale che ha prestato i primi soccorsi. Le indagini sul caso sono state affidate alla compagnia dei Carabinieri di Chivasso, che stanno cercando eventuali testimonianze nel tentativo di individuare la persona che ha abbandonato il piccolo. Si stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dove è stato abbandonato il bimbo.

Luigi Cacciatori

Immagine da torinooggi.it