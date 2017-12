Settore sanitario in sciopero, 40mila interventi chirurgici a rischio annullamento

ROMA, 12 DICEMBRE - Nella giornata odierna, 134.000 professionisti tra medici, veterinari e dirigenti del Sistema sanitario nazionale (Ssn) sciopereranno per 24 ore contro la legge di bilancio da cui ci si aspettava un’attenzione maggiore per il settore a partire dai fondi per il finanziamento dei rinnovi dei contratti ma che fino ad ora, secondo il sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed, ha fatto registrare un buco di “almeno 600 milioni al comparto”.

La protesta potrebbe portare all’annullamento di 40mila interventi chirurgici e migliaia di visite.

Sulla vicenda il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha manifestato la sua solidarietà alle proteste, affermando di essere “assolutamente al fianco dei medici italiani".

"Ci sono due problemi: uno è quello dello sblocco del turnover che credo abbiamo seriamente contribuito a risolvere poichè con i piani ospedalieri presentati dalle Regioni abbiamo dato il via a migliaia di assunzioni nuove; poi c'è tutto il tema del rinnovo del contratto che non è un tema che gestisce il ministero della Salute, ma io spero che riusciremo comunque a dare una mano per sostenere la buona causa dei medici ospedalieri in primis" ha continuato il Ministro della Salute.

Federico Ferro

fonte immagine repubblica.it