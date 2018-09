Sgominata banda specializzata in furti appartamento 4 arresti a Bologna,

BOLOGNA, 20 SETTEMBRE - Sgominata dalla Polizia di Stato di Bologna una banda specializzata nei furti in appartamenti. La Squadra Mobile della Questura del capoluogo emiliano ha arrestato quattro cittadini albanesi ritenuti responsabili di una serie di furti avvenuti tra novembre dello scorso anno e febbraio dell'anno in corso a Bologna e in Provincia.

Gli arresti risalgono al 10 settembre, al termine di un'indagine condotta dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Bologna. Ulteriori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza che si terra' in Questura alle ore 12.00.