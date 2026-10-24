Shiffrin domina la prima manche a Soelden, Azzurre in difficoltà

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SOELDEN (Austria) – La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino è ufficialmente iniziata con il classico slalom gigante di Soelden, e la prima manche ha già regalato emozioni forti. Al comando c'è l'americana Mikaela Shiffrin, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento sulle nevi austriache. Alle sue spalle, la svedese Sara Hector e la svizzera Camille Rast, staccate di pochi centesimi.

La gara

Dopo le prime 40 atlete, ha destato sorpresa l'uscita della padrona di casa Julia Scheib, vincitrice della coppa di gigante nella scorsa stagione e trionfatrice proprio a Soelden un anno fa. Un errore sul ripido muro le ha negato la possibilità di difendere il primato. Per l'Italia, la migliore al momento è Asja Zenere, 16ª, che ha mostrato una buona prova nonostante il distacco dalle prime. A sorpresa, con il pettorale 41, la giovane Alice Pazzaglia si è piazzata 23ª, seguita da Lara Della Mea 24ª. Niente da fare invece per Anna Trocker, campionessa mondiale juniores, per la trentina Laura Pirovano (detentrice della coppa di discesa) e per la valdostana Sophie Mathiou: tutte e tre non sono rientrate tra le prime 30 e quindi non prenderanno parte alla seconda manche. Stessa sorte per la piemontese Marta Bassino, al rientro dopo un anno di stop per l'infortunio subito proprio a Soelden nel 2025.

Le aspettative per la seconda manche

La seconda manche è prevista alle 13:30 e si preannuncia ricca di colpi di scena. Shiffrin partirà con un vantaggio rassicurante, ma dovrà guardarsi dalle avversarie più vicine, determinate a ribaltare il risultato. Per le azzurre, l'obiettivo è recuperare posizioni e dimostrare che il lavoro estivo ha dato i suoi frutti. La stagione è lunga, ma Soelden rappresenta sempre un banco di prova importante per testare la condizione e le ambizioni di tutte le atlete.

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