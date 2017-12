Shopping da record per Natale secondo Coldiretti. Il 35% degli acquisti online

ROMA, 3 DICEMBRE - Shopping natalizio, inizia il conto alla rovescia a Natale e con esso la caccia ad acquistare il regalo ideale nelle imminenti feste.

Lo shopping di Natale comporterà quest’anno in media una spesa complessiva di 528 euro a famiglia, in aumento rispetto al 2016. I 528 euro saranno così ripartiti:39% per i regali,25% alimentari, 24% viaggi e 12% divertimenti.

E sorprende come questo anno si sia registrato un record storico nella vendite on line con ben il 35% della spesa destinata per un totale di ben 72 euro a famiglia. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti sui dati Deloitte, ad un mese dal Natale, dalla quale si evidenzia che non è stata mai raggiunta una percentuale così elevata. "La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2017 - sottolinea la Coldiretti in un comunicato - è superiore quest'anno dell'11% ai 188 euro a famiglia che si spendono in media in Europa".

Tra i regali più gettonati, libri, tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e l'enogastronomia anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio".

Fonte immagine: gds.it

Alessia Panariello