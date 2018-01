Si apre maxi voragine in strada, ferita anziana

ROMA, 15 GENNAIO - Stava passeggiando quando si è aperta una grossa voragine che l'ha fatta cadere. E' accaduto in via Catania, in zona piazza Bologna a Roma.

A soccorrere la donna, una 77enne, è stata una pattuglia dei carabinieri della compagnia Parioli in transito lungo la strada.L'anziana è stata trasportata in ospedale dal 118 e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia locale e vigili del fuoco.La maxi buca, che si è aperta ai margini del marciapiede all'altezza di via Lomellina ha un diametro di qualche metro e una profondità di almeno due metri.