Torino: voragine in strada e cospicua perdita d\'acqua

TORINO, 28 FEBBRAIO - Una voragine di cinque metri di diametro si è aperta stamani, intorno alle 5.25, in viale Thovez a Torino, all'altezza del civico 2, dove passano i tubi della Smat.

Ingente la perdita d'acqua, ma non si registrano danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale Torino, i tecnici comunali, della Smat e i vigili del fuoco, al lavoro per risalire alle cause del crollo del manto stradale.

La zona è tuttora messa in sicurezza e sono state deviate le linee Gtt - 52 limitata a piazza Crimea, 70 limitata a piazza Adua, 53 instradata per via alla Villa Quiete, viale Catone, via Gatti, corso Lanza, percorso normale -. Il viale è chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Luna Isabella

(foto da targatocn.it)